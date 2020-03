Coronavirus: KISS sagen Meet & Greets mit ihren Fans ab

Kiss gehen auf ihre letzte große Reise. Für ihre „End of the Road“-Tour standen sie gemeinsam mit Van-Halen-Sänger David Lee Roth auf der Bühne.

Eine letzte große Reise noch – und dann ist Schluss für Kiss. Mit ihrer „End of the Road“-Tour verabschieden sich die New Yorker endgültig von ihren Fans und lassen eine lange und erfolgreiche Karriere ausklingen. Derzeit sind sie mit David Lee Roth, Sänger der Band Van Halen, in den USA unterwegs. Von ihrem ersten gemeinsamen Auftritt 2020 gibt es nun die Set-Lists und Videos. Eröffnet wurde die Show in Manchester, New Hampshire, von Roth, der insgesamt acht Tracks aus der Discographie von Van Halen spielte. Darunter waren natürlich die großen Hits wie „Jump“, „Ain't Talkin' 'Bout Love“ oder „Panama“. Der…