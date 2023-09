Verlosung: d4vd „Petals To Thorns“ EP auf Vinyl

Foto: Getty Images, Francesco Prandoni. All rights reserved.

Aus der Vielzahl an jungen Künstler:innen, die online ihre Musik veröffentlichen, können nur wenige auf sich aufmerksam machen. Es sei denn sie sind ein Talent wie d4vd. Der 18-Jährige Texaner nahm seine ersten Songs zu Hause auf und teilte sie über das Internet mit der Welt. Jetzt schickt er sich an, in der Alternative-R’n’B-Szene Fuß zu fassen.

Seine noch junge Story ist passend für das digitale Zeitalter: Ursprünglich war David Anthony Burke, so der bürgerliche Name des Sängers, ein Gamer auf Twitch. Seine „Fortnite“-Sessions lud er anschließend auf Youtube hoch und unterlegte sie mit bekannten Songs. Nachdem ihm die Videoplattform aber eine Abmahnung wegen Urheberrechtsverletzung zuschickte, entschloss er sich kurzerhand, seine eigene Musik für die Clips zu benutzen.

D4vds Gefühl für Songwriting und Soul-Melodien entwickelte sich vor allem durch Gospel-Musik, mit der er hauptsächlich aufwuchs. Im Kleiderschrank seiner Schwester nahm er seinen ersten Song auf, „Romantic Homicide“, den er auf Soundcloud veröffentlichte. Seinen ersten Vertrag unterschrieb er bei Darkroom/Interscope, wo auch die Do-It-Yourself-Künstlerin Billie Eilish ihr Signing hat.

Am 8. September erscheint mit „The Lost Petals“ seine bereits zwei EP, aus der vorab die Single „Notes From A Wrist“ auskoppelte.

