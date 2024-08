Am Dienstag (13. August) wurde der Tod von Damon Albarns Vater, Keith Albarn, bekannt. Der Vater des Blur-Frontmanns starb am 25. Juli 2024, nachdem bei ihm Krebs diagnostiziert worden war. In seinem 85 Jahre langem Leben machte sich Keith Albarn einen Namen in der Kunstszene und organisierte sogar in den 60er-Jahren Yoko Onos erste Ausstellung.

Der Kunstexperte Keith Albarn

Geboren in Sileby, England, studierte Keith Albarn zunächst Architektur an der Nottingham School of Art, wo er auch seine Ehefrau Hazel Albarn kennenlernte. Trotz der Ausbildung engagierte sich Albarn seither vor allem in mehreren Bereichen der Kunstbranche. So studierte er nach seinem Umzug nach London Bildhauerei an der Hammersmith School of Art und verfasste später mehrere Bücher und Artikel über Kunst und Design. Zu besagten Themen trat Albarn auch in Fernseh- und Radiosendungen auf. Die „Times“ beschreibt Albarn in seinem Nachruf als „Schöpfer von sinnlichen Spielplätzen im städtischen Raum und einflussreicher Lehrer“.

So sei er vor allem für seine akademische Forschung über Muster bekannt gewesen und war hinzukommend auch Treuhänder bei den Galerien The Minories und dem Colchester Arts Centre. Zudem war er Schulleiter für Kunst, Design und Medien am Colchester Institute in Colchester, England.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau und Damon Albarns Mutter, Hazel Albarn, und seinem Freund Ian Knight gründete Albarn die Firma „Keith Albarn and Partners Ltd“, mit der er noch mehr in die Londoner Kunstszene eintauchte. Keith Albarn half 1966 Yoko Ono bei der Organisation ihrer ersten Ausstellung, auf der sie auch zum ersten Mal auf John Lennon traf. Nur ein Jahr später war er auch Gastgeber der ersten Ausstellung von Malcolm McLaren.

Keith Albarn hinterlässt seine Ehefrau Hazel Albarn und zwei Kinder, darunter der Britpop-Sänger Damon Albarn und seine Schwester Jessica Albarn, die ebenfalls als Künstlerin tätig ist.