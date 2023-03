Daniel Brühl als Karl Lagerfeld: Sechsteilige Serie – hier alle Infos

Streaminganbieter Disney+ hat die Besetzung für seine sechsteilige neue Serie „Kaiser Karl“ veröffentlicht: darunter Daniel Brühl in der Hauptrolle. Die Serie will das Leben des Modemoguls Karl Lagerfeld nachzeichnen, der im Februar 2019 im Alter von 85 Jahren starb, und basiert dabei auf der gleichnamigen Biographie der französischen Autorin Raphaëlle Bacqué. Für die Darstellung des Lebens und Schaffens der Modeikone sind 2.200 Nebenrollen, über 40 verschiedene Bühnenbilder und rund 3.000 Kostüme eingeplant. Einen Starttermin gibt es bisher noch nicht.

Die Besetzung für „Kaiser Karl“

In der Hauptrolle spielt Daniel Brühl („Im Westen Nichts Neues“) den jungen Karl Lagerfeld, Théodore Pellerin („Watchdog“) verkörpert Jacques de Bascher, die Liebschaft des Designers, Sunnyi Melles wird als Marlene Dietrich einen Auftritt haben und als Regisseur wird Jérôme Salle agieren.

In einen der Soundtracks von Sacha und Evgueni Galperine hier reinhören:

Inhalt der Serie: Lieben und Leben von Karl Lagerfeld

„Kaiser Karl“, wie Lagerfeld von der Presse gelegentlich genannt wurde, will „den Aufstieg Lagerfelds in der Welt der Pariser Haute Couture“ der 1970er Jahre zeigen. Weiter verspricht die Inhaltsangabe: „Nachdem er Jacques de Bascher, einen jungen Dandy, kennengelernt und sich in ihn verliebt hatte, geriet Karl Lagerfeld in Konkurrenz zu Yves Saint Laurent und Pierre Bergé, dem Chef der renommiertesten Modemarke der Welt. Dies ist die Geschichte von ,Kaiser Karl‘ und seinem verzweifelten Streben nach Anerkennung; voll von Clan-Rivalitäten und Ego-Kämpfen, Partys und Dekadenz, tragischen Liebesaffären und großartigen Freundschaften.“