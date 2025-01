Neil Young bringt 70er-Album „Oceanside Countryside“ heraus

Auch in diesem Jahr lässt Neil Young einen Schatz aus seinem offenbar unerschöpflichen Archiv frei. Wie der Singer-Songwriter auf seiner Streaming-Website bekanntgab, wird am 14. Februar Jahrzehnte nach seiner Produktion das in den 70ern zurückgehaltene Album „Oceanside Countryside“ erscheinen.

Aufgenommen wurden die zehn Songs gemeinsam mit Toningenieur Tim Mulligan zwischen Mai und Dezember 1977, kurz vor der Veröffentlichung von „Comes A Time“ (1978). Wie es in einer Mitteilung heißt, hat auch die nun erstmals erscheinende LP „den gleichen Country-/Folk-Sound“ und drei Songs (“Goin‘ Back„, ‚Human Highway‘ und ‚Field of Opportunity‘) sind auf beiden Alben zu hören. Weitere Stücke der Platte fanden ihren Weg auf andere Einspielungen.

Einen ersten Vorgeschmack auf „Oceanside Countryside“ gab es bereits im Mega-Boxset „Neil Young Archives III“, wo ebenfalls unter dem Titel bereits einige Aufnahmen aus dieser Zeit versammelt wurden. Einiges davon findet sich nun auch auf der Vinyl-Version der Veröffentlichung.

Wie zuletzt die „50th Anniversary Edition“ von „On The Beaach“ erscheint die LP als Teil von Neil Youngs Analog Original Series (AOS).

Was Neil Young heute bereut

Neil Young erklärt dazu: „Diese Songs sind die Originalmischungen, die zum Zeitpunkt der Aufnahmen entstanden sind, in der Reihenfolge, die ich für das Album geplant hatte. Ich habe die Vocals gesungen und die Instrumente bei ‚Oceanside‘ in Florida in den Triad-Studios und in Malibu im Indigo-Studio eingespielt. Danach habe ich gemeinsam mit meiner großartigen Band aus Freunden, Ben Keith, Joe Osborn, Karl T. Himmel und Rufus Thibodeaux, in Crazy Mama’s in Nashville die Songs für ‚Countryside‘ aufgenommen.“

Inzwischen fühlt der Musiker offensichtlich auch eine gewisse Wehmut, dass er damals die Platte zurückgehalten hat: Wenn ich mir das Album jetzt anhöre, denke ich, dass ich es damals hätte veröffentlichen sollen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Oceanside Countryside“ – Tracklist

Oceanside

Sail Away

Lost In Space

Captain Kennedy

Goin’ Back

Human Highway

Countryside

Field Of Opportunity

Dance Dance Dance

The Old Homestead

It Might Have Been

Pocahontas

Neil Young beschäftigt sich indes nicht nur mit der Vergangenheit. Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass der Musiker in diesem Jahr – nach längerer krankheitsbedingter Tour-Pause seiner Band – im Sommer beim Glastonbury Festival auftreten wird. Zuvor hatte es einige Verwirrung um seinen Gig gegeben. Zur Festzeit entzückte Young zudem mit einer Fortsetzung seiner Fireside Sessions.