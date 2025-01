Das Fundament von AC/DC wurde endgültig zerstört

Ein Fundament ist zerstört worden. Das Elternhaus von Malcolm und Angus Young, in dem sie 1973 die Pläne zur Gründung von AC/DC beschlossen, ist weg. Es wurde im Dezember 2024 von einem Bau-Unternehmen abgerissen. Die Firma hat angegeben, die Geschichte des Ortes nicht gekannt zu haben.

Unbedeutend aber war das Elternhaus schon lange nicht mehr. Die Youngs und ihre Familien zogen 1965 in die Burleigh Street 4 in Burwood, Sydney. Aufgrund seiner kulturellen Bedeutung wurde es 2013 in das Register historischer Häuser des New South Wales National Trust aufgenommen. Aber, und das wurde wohl zum Problem: Das Register genießt keinen rechtlichen Status. Es bietet daher auch keinen Schutz vor Abriss.

Im Dezember ließ die Burwood Square Pty Ltd das Gebäude also abreißen. Alles für ein millionenschweres Wohnbauprojekt.

Die Ruine des Elternhauses auf Instagram:

Dass diese Vernichtung eines musikhistorischen Hauses gerade bei Musikfans nicht unbedingt auf Gegenliebe stößt, war absehbar. Der Betreiber des Plattenladens „Utopia“ schrieb auf Instagram: „[M]öglicherweise wurde die kultigste Residenz des ganzen Landes abgerissen. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen war es, Freunde und Musiker aus aller Welt an diesen Ort zu bringen, um das ultimative AC/DC-Foto zu schießen.“

Im weiteren Instagram-Verlauf vergleicht der Plattenladenchef das ehemalige Young-Haus mit der wohl berühmtesten Musikmuseumstätte der Welt. „Ein Haus aus einem ganzen Kontinent von Häusern konnte nicht als Australisches Rockmuseum oder als Touristenziel für die Millionen von Acca-Fans weltweit geschützt werden? Graceland hält Memphis am Leben. Dieser Ort hätte Burwood noch jahrzehntelang Geld einbringen können.“

„Niemand vom Gemeinderat, der Landesregierung oder der Bundesregierung hat sich eingeschaltet? Nicht einmal der Verantwortliche, der anscheinend ein großer Fan der australischen Rockband ist?“

Auf Instagram gibt es viel Wut – aber auch eine nicht unberechtigte Frage. „Warum haben AC/DC ihr Elternhaus denn nicht selbst gekauft, ab den 1980er-Jahren, wenn es denn so wichtig ist?“. Nicht auszuschließen, dass die Gebrüder Young ihr Elternhaus für gar nicht so musikhistorisch halten.

„Wir bedauern dieses Versäumnis aufrichtig“

Auch im Bauunternehmen scheint den Leuten langsam zu dämmern, was ihre Abrissbirnen da dem Erdboden gleichgemacht haben. Geschäftsführer Leon Kmita gelobte, dies wiedergutzumachen. Sein Plan: Er will an diesem Ort eine Bar oder ein Café errichten lassen. Und dabei Material verwenden, das aus den Trümmern des Hauses der Youngs geborgen wurde, wie „Ultimate Classic Rock“ berichtet.

„Wir bedauern, dass der vorherige langjährige Eigentümer uns diesen wichtigen Teil der Geschichte des Grundstücks nicht mitgeteilt hat“, sagte Kmita in einer Erklärung. „Als wir von dieser Verbindung erfuhren, nachdem unsere Pläne bereits in Arbeit waren, waren wir schockiert. Wir bedauern dieses Versäumnis aufrichtig.“

Er fügte hinzu, dass er und das gesamte Team „tiefes Bedauern“ empfinden. „Wir erkennen jetzt, wie tief dieser Ort bei der AC/DC-Community und den Fans weltweit verankert ist.“

„Wir können die Vergangenheit zwar nicht ändern. Aber wir sind entschlossen, diesen bedeutenden Teil ihrer Geschichte zu feiern. Die weltweite Fangemeinde von AC/DC soll wissen, dass wir sie hören, ihre tiefe Bewunderung für diese legendäre Band zu schätzen wissen und uns dafür einsetzen, dies wiedergutzumachen.“