Dave Gahan ist auf Kurt Uenalas Ambient-EP „Manuscript“ zu hören

Dave Gahan und Kurt Uenala haben mit „G.O.D.“ die erste Single ihrer am 16. Dezember erscheinenden Ambient-EP „Manuscript“ veröffentlicht.

„Ich freue mich sehr, dieses erste Stück aus meinem kommenden Mini-Synthesizer-Ambient-Album mit Dave Gahan zu veröffentlichen. Es wurde in dunklen Zeiten geschrieben und aufgenommen, aber mit einem Lichtstreif am Horizont. Ich und alle Beteiligten hoffen, dass es euch gefällt“, schrieb der Produzent und Songwriter Uenala auf Facebook.

Trackliste von „Manuscript“

1. Cracks are showing (feat. Dave Gahan)

2. Longing (feat. Dave Gahan)

3. Get out (feat. Dave Gahan)

4. G.O.D. (feat. Dave Gahan)

5. I think not (feat. Dave Gahan)

Zwei Freunde und ein Songwriter-Duo

Kennengelernt haben sich der Schweizer und der Brite in den späten Nullerjahren in New York. Anfangs hatte Uenala für Gahan einige Gesangsspuren aufgenommen und später auch Depeche-Mode-Stücke editiert. Im Laufe der Zeit entwickelte sich nicht nur eine Freundschaft zwischen den beiden Musikern, sondern auch eine profunde künstlerische Zusammenarbeit. So hat Uenala in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Gahan einige Songs für die Synthie-Pop-Gruppe komponiert – darunter die auf „Delta Machine“ erschienenen „Broken“ und „Secret To The End“, sowie „No More (This is the Last Time)“ von „Spirit“.

Im Gegenzug verewigte sich Gahan auf Uenalas elektronischem Solo-Album „Cryosleep“, das er vor fünf Jahren unter dem Nom de Plume Null+Void veröffentlicht hat. Jene Kooperation trägt den Titel „Where I Wait“.