Geklärt: Ist „Universal Soldier“ von Depeche Mode eine Coverversion?

Seit der Bekanntgabe der Tracklist des Benefizalbums „Help (2)“ wird gerätselt, was es mit dem Depeche-Mode-Song „Universal Soldier“ auf sich hat. Handelt es sich um ein neues, eigenständiges Lied der Band oder doch um eine Coverversion? So oder so ist es eine neue Veröffentlichung.

Cover statt Neukomposition

Jetzt lässt sich die Frage beantworten: „Universal Soldier“ ist eine Coverversion des Donovan-Songs von 1965. Das mag jene Depeche-Mode-Fans enttäuschen, die auf eine Neukomposition von Martin Gore gehofft hatten. Gleichzeitig markiert der Song die erste neue Veröffentlichung des Duos seit „Memento Mori“ bzw. dem Mexiko-Livealbum mit drei Studio-Outtakes.

Den Leadgesang übernimmt Dave Gahan, es handelt sich also nicht um eine Martin-Gore-Solonummer. Produziert wurde „Universal Soldier“ von James Ford, der auch für das gesamte „Help (2)“-Album verantwortlich zeichnet. Sound und Arrangement des Stücks ähneln daher dem letzten Depeche-Mode-Album „Memento Mori“ mit seiner digital produzierten, atmosphärischen Klangästhetik. Das „Help (2)“-Album erscheint am 06. März 2026.

Über „Help (2)“

„HELP(2)“ bringt Künstler zusammen, um die Arbeit von War Child zu unterstützen. Von schneller Nothilfe über Bildungsangebote bis hin zu spezialisierter psychosozialer Betreuung und Schutz für Kinder, die weltweit von Krieg und Konflikten betroffen sind. Heute wächst jedes fünfte Kind auf der Welt in einem Kriegsgebiet auf.

„HELP(2)“ versammelt auf seinem Sampler u.a. Anna Calvi, Arctic Monkeys, Arlo Parks, Arooj Aftab, Bat For Lashes, Beabadoobee, Beck, Beth Gibbons, Big Thief, Black Country, New Road, Damon Albarn, Depeche Mode, Foals, Fontaines D.C., Graham Coxon, Greentea Peng, Kae Tempest, King Krule, Nilüfer Yanya, Olivia Rodrigo, Pulp, Sampha, The Last Dinner Party, Wet Leg, Young Fathers und viele weitere.

Das ursprüngliche „HELP“-Album entstand innerhalb eines einzigen Tages und sammelte über 1,2 Millionen Pfund, mit denen War Child Tausenden Kindern während des Bosnienkriegs helfen konnte.Aufgenommen wurde das neue Album während einer Studiowoche im November 2025 in Zusammenarbeit mit den Abbey Road Studios. Als Executive Producer fungierte James Ford. Die künstlerische Gesamtleitung übernahm Jonathan Glazer („The Zone of Interest“) mit seinem Team von Academy Films.

Sämtliche Erlöse von „HELP(2)“ kommen War Child UK zugute und unterstützen den Einsatz für Schutz, Bildung und die Rechte von Kindern in Konfliktregionen weltweit.