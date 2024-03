Idles: Mit einem Band-Puzzle überzeugten sie die Foo Fighters von sich

Idles haben den Foo Fighters durchaus einiges zu verdanken. 2017 wurde die britische Post-Punk-Band ausgewählt, um als Support-Act für die Stadion-Rocker aufzutreten. Nun hat Sänger Joe Talbot verraten, wie sie es geschafft haben, die Aufmerksamkeit von Dave Grohl auf sich zu lenken und sich für diesen Slot ins Gespräch zu bringen.

Idles: So wurden sie Vorgruppe für die Foo Fighters

Obwohl sich Idles bereits 2009 im englischen Bristol gegründet haben, dauerte es seine Zeit, bis ein Debütalbum erschien. „Brutalism“ wurde 2017 veröffentlicht und die Band sah ihre Chance gekommen, nun auch international durchzustarten. Warum also nicht bei großen Acts nachhaken, ob man als Vorband spielen kann? Im „Lipp Service“-Podcast sagte Joe Talbot kürzlich über die Foo Fighters, die 2017 in Großbritannien spielten: „Sie hatten eine Auswahlliste von fünf bis zehn Bands, glaube ich. Und anscheinend suchen sie die Bands selbst aus; sie hatten die Auswahlliste. Wir fanden das heraus und dachten uns, um den anderen einen Schritt voraus zu sein, machen wir ein Puzzle mit einem Foto unseres Bassisten darauf. In seiner Hose. Darauf stand nur: ,Pick Idles‘. Ich habe einfach eine Box dafür gebaut und darauf geschrieben: ,Wenn du sie baust, werden sie kommen‘. Und das haben sie.“

Idles: Zweites Nummer-eins-Album in Großbritannien

Mittlerweile spielen Idles selbst große Shows. Das jüngste Album „Tngk“ ist am 16. Februar erschienen und auf Platz eins der britischen Album-Charts gelandet – in der Bandkarriere ist es bereits das zweite Mal, dass sie diesen Erfolg verbuchen können. Aber auch in Deutschland kommen Idles hervorragend an. Hierzulande hat sich das Album auf Platz zwei der Album-Charts positioniert.

Auf dem neuen Album wurde Joe Talbot melodischer – was er wohl auch der Geburt seines Kindes zu verdanken hat. Der Sänger hat kürzlich zugegeben, dass er durch die Vaterschaft „empfindlicher“ geworden sei. In einem Interview mit dem „NME“ erklärte er kürzlich: „,Zart‘ ist das richtige Wort. Seitdem ich Vater bin, habe ich das in meinen Songs angesprochen.“