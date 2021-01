Dave Grohl: So besessen war der Musiker von Led-Zeppelin-Drummer John Bonham

Auf Instagram zeigte Billie Eilish, was sie so in ihrem Zeichenblock versteckt: ziemlich nackte Tatsachen.

73 Millionen Follower begleiten Billie Eilish durch ihren Tag. Aber am Dienstagabend (29. Dezember) wandten sich innerhalb einer halben Stunde ganze 100.000 Fans von ihr ab. Der Auslöser scheint eine Zeichnung der 19-Jährigen zu sein. Auf dem Blatt Papier waren nackte Frauentorso zu sehen. Die Grammy-Gewinnerin nahm an der Instagram-Challenge "Post a Picture Of" teil. Einer ihrer Follower schlug ihr vor, ein Foto einer Zeichnung zu posten, auf die sie sehr stolz sei. Prompt teilte Eilish eine Seite ihres Notebooks voller Skizzen von nackten Frauen mit unterschiedlichen Körpermaßen. Eine dunkel nachgezeichnete Schlange zerteilt das Blatt und schlängelt sich am linken…