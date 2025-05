David Bowie: Die 10 besten Songs aus der Ära des Davy Jones

David Bowie kannten alle. Aber nur nur wenige haben Davy Jones voll und ganz erkannt. Ein englischer Teenager, der davon träumte, amerikanischen R&B zu singen und Saxophon für Little Richard zu spielen.

Bevor er zu David Bowie wurde, verbrachte David Robert Jones die frühen Sechziger damit, in einer Handvoll wenig bekannter Bands zu spielen. Und seine Stimme zu finden. Die Musik, die er in dieser Zeit machte, ist weitgehend in Vergessenheit geraten. Aber sie gibt einen entscheidenden Einblick in seine künstlerische Entwicklung. Außerdem ist vieles davon verdammt gut. Hier sind 10 der besten Stücke aus der Davy (und „Davie“) Jones-Ära von dem Mann, den wir immer als David Bowie kennen werden.

„Liza Jane“

Die erste Erfahrung des jungen Jones in einem professionellen Aufnahmestudio machte er am 29. August 1963 bei einem Vorsingen für Decca Records mit seiner Band The Kon-Rads. Wie schon im Jahr zuvor bei den Beatles entschied sich das Label gegen den zukünftigen Ziggy Stardust. Frustriert von der Ablehnung verließ der 17-Jährige die Gruppe, um sich einem Trio älterer Jungs anzuschließen. Die sich The King Bees nannten.

Nach mehreren Monaten, in denen sie in Pubs und bei Talentshows spielten, unterschrieb die Band einen Vertrag bei Manager Leslie Conn, der diese rockige Version des alten Southern-Spirituals „Liza Jane“ arrangierte und produzierte. David Bowies Aufnahmedebüt war da. Und ging sang- und klanglos unter.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Louie, Louie Go Home“

Die B-Seite von „Liza Jane“ ist eine Coverversion von Paul Revere and the Raiders‘ Fortsetzung des großartigen Garagenhits „Louie Louie“. Jones and the Bees hatten nur ein paar Tage Zeit, um das Lied zu lernen. Das kaum mehr als ein Call-and-Response-Jam war, um das Publikum anzuheizen.

Der Band fehlte das Klavier, das im Original so zentral war. Aber sie verkaufte den Song, indem sie sich auf den Bass-und-Schlagzeug-Groove konzentrierte. Der zukünftige Superproduzent Glyn Johns hat den Track technisch umgesetzt. Und Jones‘ knurrige Stimme in den Mittelpunkt gerückt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„I Pity the Fool“

Nur einen Monat nach dem kommerziellen Misserfolg von „Liza Jane“ verließ Jones die King Bees, um sich den bluesigen Manish Boys anzuschließen. Die Band erregte bald die Aufmerksamkeit von Shel Talmy. Einem unabhängigen Produzenten, der für die frühen Hits der Kinks und der Who verantwortlich war.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Die erste Platte der Manish Boys mit Talmy, eine Coverversion von Bobby Blands R&B-Hit „I Pity The Fool“ aus dem Jahr 1961, strotzte vor großspuriger Teenager-Arroganz anstelle von Blands rohen Emotionen. Einer der offenherzig souligen Songs im gesamten Bowie-Kanon, der von einem jungen Session-Gitarristen namens Jimmy Page einen Schuss verstärkten Rock verpasst bekommt.

„Take My Tip“

„Take My Tip“ beginnt mit einer verführerischen Walking-Bass-Linie und Zombies-ähnlichen Orgeleinwürfen und ist die B-Seite von ‚I Pity the Fool‘. Jones‘ „Tipp“, um Frauen anzuziehen, ist, viel Geld zu verdienen. Und er gibt den lyrischen Rat mit dem wissenden Grinsen eines Hipsters von sich.

„Du musst vorankommen, dir ein Auto und schicke Klamotten zulegen. Sonst wirft sie dich sofort über Bord.“ Es ist nicht der beste Song, den er je aufgenommen hat. Aber es ist die allererste Bowie-Komposition, die jemals auf Platte gebannt wurde.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„That’s Where My Heart Is“

Ist es Flamenco? Merseybeat? Early Cat Stevens ? Jones hat sich auf dieser akustischen Demoaufnahme, die eine Vielzahl von Gesangstheater und Musikstilen bietet, noch nicht ganz gefunden. Dennoch ist es faszinierend zu hören, wie er verschiedene Rollen ausprobiert. Und die Gestaltwandler-Persönlichkeit kultiviert, die ihn zum Superstar katapultieren sollte. Das Lied wurde bis 1991 in den Schubladen gelassen. Und dann zu Early On (1964–1966) hinzugefügt, einer Sammlung von Raritäten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Bars of the County Jail“

Jones gibt in dieser ausschweifenden, selbstverfassten Folk-Ballade über einen inhaftierten Mann, der gehängt werden soll, sein Bestes, um wie Bob Dylan zu klingen. Seine Vorliebe für den amerikanischen Westen kommt in den Texten zum Ausdruck, die Bilder aus Fernsehwestern enthalten. Anstatt kitschig zu wirken, verleihen der ernste Gesang und die spärliche Instrumentierung dem Titel – der ebenfalls bis zur Veröffentlichung von Early On ungehört blieb – einen hausbackenen Charme. Jones sollte den Wilden Westen noch einmal aufgreifen, als er seinen Künstlernamen wählte, der von dem Alamo-Helden Jim Bowie stammt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„You’ve Got a Habit of Leaving Me“

Im Sommer 1965 hatte die britische Musikszene die Interpretation des amerikanischen R&B hinter sich gelassen. Und begann, ihre eigenen, von Amphetaminen befeuerten Hymnen zu spielen. Mit einer neuen Band und einer gewagten neuen Schreibweise seines Vornamens ging Jones mit „You’ve Got a Habit of Leaving Me“ voll auf die Mod-Welle.

Er hatte die Mod-Anhängerschaft so für sich gewonnen, dass ihr offizieller Sprecher, Pete Townshend, ihn wütend beschuldigte , seinen Sound zu kopieren. Das Lied ist wahrscheinlich der bekannteste Bowie-Song aus der Davy-Jones-Ära. Er erschien auf der bahnbrechenden Sixties-Deep-Cut-Compilation Nuggets.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Baby Loves That Way“

Man kann Townshends Unmut gut verstehen, wenn man sich die B-Seite des Songs anhört, die der damals aktuellen Single „ Anyway Anywhere Anyhow“ der Who stark ähnelt. Die Ähnlichkeit ist durchaus nachvollziehbar, da beide Songs von Shel Talmy produziert wurden. Einem der wichtigsten Architekten des Mod-Sounds.

Trotz seiner Beziehung zu einer Reihe junger Künstler war Talmy von Jones‘ Songwriting-Fähigkeiten wenig beeindruckt. „Ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass das, was er damals schrieb, auch nur den Hauch einer Chance hatte, es zu schaffen“, erinnerte er sich in späteren Jahren . „Aber ich dachte: ‚Er ist so originell und frech.‘“ Jones wollte, dass der Refrain wie singende Mönche klingt. Ziemlich originell für 1965.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„(Baby) That’s a Promise“

Später im Herbst nutzte Jones die Band, um Studio-Demos für eine Reihe seiner neuen Kompositionen aufzunehmen. Einige, darunter „The London Boys“ und „Over the Wall We Go“, wurden später in diesem Jahrzehnt veröffentlicht. Aber dieser hart rockende Titel ist bis heute offiziell unveröffentlicht. Die wirbelnde Gitarrenfigur könnte ein früher Vorbote seines Siebziger-Klassikers „ Golden Years “ sein.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Silly Boy Blue“

Vielen bekannt von seinem Debütalbum von 1967, David Bowie , stammt das elegante „Silly Boy Blue“ tatsächlich aus denselben Sessions, aus denen auch „(Baby) That’s a Promise“ hervorging.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren