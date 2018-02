David Bowie hat angeblich schon in den 1970ern sein Todesalter erfahren

David Bowie soll genau gewusst haben, wann er stirbt, knapp 40 Jahre vor seinem Tod. Ein Wahrsager habe dem Musiker einst dessen Todesalter verraten. Das berichtet Keyboarder Mike Garson in einer Biografie, die im Mai erscheinen wird, und die sich um das Leben des Bowie-Freundes dreht, und der ihn sowohl auf Tour begleitete, als auch auf dessen Platten gastierte.

„Bowie’s Piano Man: The Life Of Mike Garson“ berichtet, dass Bowie nach dem Treffen mit einem Wahrsager in den späten 1970ern erfahren haben soll, dass er entweder 69 oder 70 Jahre alt werden würde. „Viele solcher Spirituellen spinnen, aber dieser hier war echt“, so Garson. „David wusste das und bezweifelte es nicht eine einzige Sekunde lang. Er akzeptierte die Auskunft und plante seine Zukunft, basierend darauf. Ihm standen 30, 40 Jahre zur Verfügung um sein Leben weiter zu planen.“

Produzent Tony Visconti, der mit Bowie dessen letzten vier Alben aufnahm, darunter das Abschiedswerk „Blackstar“, berichtete in Interviews von anderen Erfahrungen. Bis zu seinem Tod sei der Musiker voll der Hoffnung gewesen, er würde nicht sterben – sondern irgendwie seine Krebserkrankung besiegen.