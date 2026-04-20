Kacey Musgraves entführt Coachella ins „Middle of Nowhere“ – erster Auftritt seit sieben Jahren

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Kacey Musgraves kehrte am Samstag auf die Coachella-Bühne zurück und brachte mit neuen Songs und ihrem unverwüstlichen Texas-Charme jede Menge Yee-Haw-Energie ins Festival.

Zu Pferd reitend betrat die Country-Queen das Mojave Tent für ihren ersten Auftritt beim Festival seit sieben Jahren. Das letzte Mal stand Musgraves 2019 beim Coachella auf der Bühne – damals rockte sie die Hauptbühne mit Songs ihres 2018er Albums „Golden Hour“. Ihr Samstags-Set kommt nur wenige Wochen bevor die Sängerin am 1. Mai ihr siebtes Album „Middle of Nowhere“ veröffentlicht.

Natürlich nutzte Musgraves ihren Moment auf der Bühne, um vier neue Songs des Albums live zu debütieren. Mit spielerischem Esprit erweckte die clevere Singer-Songwriterin ihre freche Lead-Single „Dry Spell“ mit witzigen Visuals zum Leben, die das Musikvideo des Songs widerspiegelten:

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Live-Debüts vom neuen Album

Musgraves spielte außerdem den twangigen, banjogetränkten Titeltrack „Middle of Nowhere“, den sie erst am Freitag veröffentlicht hatte.

Darüber hinaus debütierte sie die neuen Album-Tracks „Back on the Wagon“ und „Uncertain, TX“ – Letzterer ist auf dem Album als Feature mit Willie Nelson aufgenommen; die Country-Legende ließ sich bei den Coachella-Festivitäten allerdings nicht blicken.

Musgraves war eine Überraschung in letzter Minute im Line-up des zweiten Festivalwochenendes. Ihr Set wurde erst am vergangenen Dienstag angekündigt – nur wenige Stunden nachdem die Sängerin ein Instagram-Video mit der Bildunterschrift „Somewhere on the way to ★ 𝑪𝒐𝒂𝒄𝒉𝒆𝒍𝒍𝒂“ geteilt hatte.