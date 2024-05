Nach acht Jahren Pause wird David Gilmour wieder auf der Bühne stehen. Der Gitarrist kündigt eine Residency in der Royal Albert Hall in London an, welche sechs Konzerte im Oktober umfassen wird. Im Gepäck: Sein neues Album „Luck and Strange“, was am 06. September erscheint.

Der Rockmusiker wird am 09., 10., 11., 12., 13. und 14. Oktober jeweils eine Show in dem Londoner Konzertsaal spielen. Die regulären Tickets für die Konzerte wird es ab nächstem Freitag, dem 10. Mai um 11 Uhr hier geben. Im Vorverkauf gibt es die Tickets einen Tag früher, allerdings nur für Fans, die sich Gilmours neue Platte bis Mittwoch (08. Mai) um 16 Uhr hier vorbestellen.

Die Live-Shows des Künstlers werden seine ersten seit 2016 sein, als er ebenfalls Konzerte in der Royal Albert Hall spielte. Weitere Termine für 2024 wurden bisher noch nicht bekannt gegeben, also auch keine Deutschlandgigs.

Die geplanten Konzerte knüpfen an Gilmours Ankündigung seines neuen und somit fünften Solo-Albums an. Seine letzte LP „Rattle That Lock“ ist mit der Veröffentlichung im Jahr 2015 fast zehn Jahre her. Zu seiner neuen Platte sagt das ehemalige Pink-Floyd-Mitglied: „Es geht um Sterblichkeit, darum, wie du die Welt betrachtest, wenn du älter wirst.“

Seine Fans können sich im Zuge von „Luck and Strange“ auf acht neue Tracks, darunter ein Cover von „Between Two Points“ (Originalinterpreten: The Montgolfier Brothers) freuen, sowie zwei Bonus-Tracks in der CD-Version.