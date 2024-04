David Gilmour hat den Release seines neuen Albums „Luck and Strange“ angekündigt – die Platte wird am 6. September erscheinen. Hier gibt es den Album-Teaser zu sehen – sein Hund Wesley besucht David Gilmour im Studio und bringt in Erfahrung, dass er aktuell die letzten Arbeiten an der LP vornimmt.

Das Video zum neuen Song „The Piper‘s Call“ feiert am 26. April um 18:15 Uhr auf YouTube Premiere.

David Gilmour: So entstand „Luck and Strange“

Fünf Monate arbeitete Gilmour in Brighton und London an „Luck and Strange“, dem ersten neuen Album, das der Pink Floyd-Sänger und -Gitarrist seit neun Jahren veröffentlicht. Die LP wurde von Charlie Andrew mitproduziert, den man für seine Arbeit mit ALT-J und Marika Hackman kennt. David Gilmour sagt über seine neuen Mitstreiter: „Wir haben Charlie eingeladen und er hörte sich ein paar Demos an, die er dann ungefähr so kommentierte: ‚Muss da wirklich ein Gitarrensolo hin?‘ oder ‚Werden alle Songs ausgefadet? Wir wär’s mit einem richtigen Ende?‘. Es ist wunderbar, dass er kaum etwas von meiner Vergangenheit weiß und auch keinen Respekt vor ihr hat. Er ist sehr direkt und erstarrt nicht in Ehrfurcht – das gefällt mir unglaublich gut. Was du am wenigsten brauchen kannst, sind Leute, die dir nach dem Mund reden.“

Die meisten Lyrics auf dem Album stammen von Gilmours Co-Autorin Polly Samson, mit der David Gilmour bereits seit 30 Jahren zusammenarbeitet: „Es geht um Sterblichkeit, darum, wie du die Welt betrachtest, wenn du älter wirst.“ Und Gilmour erklärt: „Während des Lockdowns und danach haben wir viel über diese Themen nachgedacht. Polly und ich schreiben seit 30 Jahren zusammen und dank der Livestreams der ,Von Trapped Family‘ merkten wir, dass wir einen Teil unserer Vergangenheit mit Romanys Harfenspiel und ihrer Stimme abstreifen konnten. Wir konnten alte Regeln hinter uns lassen und tun, wonach uns zumute war. Und das hat uns ungeheure Freude bereitet.“Auch Samson habe die Zusammenarbeit mit Charlie Andrew als sehr befreiend empfunden, denn „er möchte wissen, worum es in den Songs geht. Jeder, der die Songs performt, soll die Lyrics kennen und das in sein Spiel einfließen lassen.“

Auf dem Album sind acht neue Tracks, darunter ein Cover von ‚Between Two Points’ (Originalinterpreten: The Montgolfier Brothers) zu hören. Anton Corbijn hat Artwork und Fotos beigesteuert. Das Cover-Foto wurde durch den Text von „Scattered“, dem letzten Song des Albums, inspiriert.

David Gilmour veröffentlicht „Luck and Strange“ – die Tracklist

Black Cat

Luck and Strange

The Piper’s Call

A Single Spark

Vita Brevis*

Between Two Points – mit Romany Gilmour

Dark and Velvet Nights

Sings

Scattered

Bonus-Tracks der CD-Version:

Yes, I Have Ghosts

Luck and Strange (Original Barn Jam)