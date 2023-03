Def Leppard: Schlagzeuger Rick Allen wurde während Mötley-Crüe-Tour überfallen

Foto: Getty Images For The Rock and Ro, Theo Wargo. All rights reserved.

Def Leppard, darunter ihr Schlagzeuger Rick Allen, sind aktuell mit Mötley Crüe auf Tour. Wie nun bekannt wurde, ist Allen am Montagabend, 13. März, vor dem Hotel in Fort Lauderdale, in dem er untergebracht war, angegriffen worden. Gemeinsam mit einer Frau, die ihm helfen wollte.

Rick Allen und eine Frau überfallen: Alles, was bisher bekannt ist

Berichten des US-amerikanischen Nachrichtenmediums „7 News Miami“ zufolge waren Def Leppard am Abend des 12. März in einem Hard-Rock-Café in Hollywood aufgetreten. Dies geschah als Teil ihrer laufenden Headlinertour mit Mötley Crüe.

Der Vorfall soll sich dann in der Einfahrt des „Four Seasons“-Hotels ereignet haben, als Allen nach draußen ging, um eine Zigarette zu rauchen. Wie „7 News“ schreibt, liegt dem Medium der Polizeibericht vor. In dem wird beschrieben, was dann geschah:

Max Edward Hartley, ein 19-Jähriger aus Ohio, soll mit voller Geschwindigkeit auf den 59-jährigen Schlagzeuger zugelaufen sein und ihn so fest geschlagen haben, „dass er rückwärts fiel“. In dem Bericht heißt es weiter: „Als Folge von [Hartleys] Handlungen schlug [Allen] mit dem Kopf auf den Boden und verletzte sich“.

Auch eine Frau verletzt, der Angreifer ist mittlerweile gefasst

Zu diesem Zeitpunkt sei auch eine Frau aus dem Haus gelaufen, die Allen zu Hilfe eilen wollte. Auch sie wurde angeblich von Hartley geschlagen und zu Boden gestoßen. Die Frau versuchte daraufhin, zurück ins Hotel zu gelangen, wurde aber an den Haaren wieder nach draußen gezogen. Hartley flüchtete daraufhin und wurde später verhaftet, als er in einem nahe gelegenen Parkhaus Autos zerstörte.

Die Anklage

Hartley wurde wegen zweifacher Körperverletzung, vierfachen kriminellen Unfugs und Missbrauchs eines älteren oder behinderten Erwachsenen angeklagt. (Allen hat 1984 bei einem Autounfall seinen linken Arm verloren). Der 19-Jährige wurde erst am Dienstag zuvor auf Kaution aus dem Gefängnis entlassen worden.

Def Leppard und Mötley Crüe setzen den Berichten zufolge ihre Tournee fort. Ihr nächster Auftritt ist für den 22. Mai in Sheffield, England, geplant.

Def Leppards aktuelles Album aus dem Jahr 2022 heißt „Diamond Star Halos“.

