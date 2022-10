Def Leppard und Mötley Crüe live 2023: Tickets, Termine, Vorverkauf

Foto: Def Leppard via LiveNation. All rights reserved.

Def Leppard und Mötley Crue gingen schon 2022 in den USA gemeinsam auf Tour, im nächsten Jahr kann man die beiden Heavy-Metal-Urgesteine auch in Deutschland an einem Abend erleben. Im Rahmen ihrer Welttournee spielen die Bands im Mai und Juni 2023 in Mönchengladbach, München und Hannover. Die genauen Termine findet man am Ende des Artikels.

„Nachdem wir mit unserer gigantischen Sommertournee durch die USA und Kanada in diesem Jahr endlich wieder auf Tour gehen konnten, sind wir mehr als begeistert, im kommenden Jahr mit dieser fantastischen Show in vielen Städten der Welt auftreten zu können, mit dem Europa-Auftakt in Sheffield, wo vor 45 Jahren für uns alles begann“, sagt Def-Leppard-Sänger Joe Elliott. „Wir freuen uns wahnsinnig darauf, euch bald wiederzusehen!“

„Es hat uns unglaublich viel Spaß gemacht, diesen Sommer im Rahmen der Stadiontour in Nordamerika zu spielen, und jetzt brennen wir darauf, die Show mit The WORLD Tour 2023 auch in anderen Teilen der Welt zu präsentieren“, teilte Mötley Crüe mit. „Crüeheads in Lateinamerika und Europa: Macht euch bereit! Denn als nächstes seid ihr dran, und wir können es kaum erwarten, euch alle im nächsten Jahr wiederzusehen!“.

Tickets für die Deutschlandkonzerte sind ab Freitag, den 28. Oktober 2022 um 10 Uhr im allgemeinen Vorverkauf sowie auf motley.com und defleppard.com erhältlich. Daneben gibt es verschiedene Presales: Paypal und Magentamusik bieten jeweils einen 48-stündigen Presale ab Mittwoch, den 26. Oktober um 10 Uhr an. Ab Donnerstag, den 27. Oktober gibt es außerdem einen dritten Presale bei Ticketmaster.

Def Leppard brachten im Mai 2022 ihr zwölftes Studioalbum „Diamond Star Halos“ heraus. Seit 2018 ist außerdem ihr gesamter Songkatalog über Streamingplattformen verfügbar, darunter Klassiker-Alben aus den Achtzigern wie „Pyromania“ und „Hysteria“. Das letzte Mötley-Crue-Album erschien mit „Saints of Los Angeles“ 2008. 2019 erschien auf Netflix das Band-Biopic „The Dirt“, das auf der gleichnamigen Bandbiographie basiert, die Mötley Crüe 2001 zusammen mit dem Journalisten Neil Strauss veröffentlichten.

DEF LEPPARD & MÖTLEY CRÜE – THE WORLD TOUR