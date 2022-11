Demolierte Gitarre von Kurt Cobain für fast eine halbe Million US-Dollar versteigert

Eine zerschmetterte E-Gitarre von Kurt Cobain ist in New York für rund 486.000 US-Dollar unter den Hammer gekommen. Konkret handelt es sich um ein Mustang-Modell des Herstellers Fender aus dem Jahre 1973. Der Frontmann von Nirvana hatte sein Spielgerät während der ersten US-Tournee seiner Band bei einem Auftritt auf der Bühne demoliert.

Im Vorfeld hatte das Auktionshaus „Julien’s Auctions“ den Schätzwert des Instruments auf lediglich 200.000 US-Dollar beziffert. Neben der Gitarre wechselten im Zuge der dreitägigen Versteigerung mit dem Titel „Icons and Idols: Rock ‚N‘ Roll“ mehr als 1500 Stücke ihre Besitzer*in. Eine mit Diamanten verzierte Uhr von Elvis Presley erzielte beispielsweise 256.000 US-Dollar, das Letztgebot eines Flügels von Bob Dylan lag bei 217.000 US-Dollar und eine blaue Elektrogitarre von Prince brachte 192.000 US-Dollar ein. Eine runde Drahtbrille von John Lennon war jemandem 162.000 US-Dollar wert.

Sold for $486,400. A circa 1973 Fender Mustang electric guitar that was owned, stage-played, smashed, and signed by Kurt Cobain of Nirvana.

„Icons and Idols: Rock ‚N‘ Roll“ auction taking place at the @HardRock in New York City and online at https://t.co/tzS6JKuf2p pic.twitter.com/0aMtLrgXdl

