Depeche Mode: Hier holen sie Alan Wilder auf die Bühne zurück

Foto: Getty Images, Michael Putland. All rights reserved.

Depeche Mode, Juli 1984 in West-Berlin

Das wird Sie auch interessieren





Vor etwas mehr als zehn Jahren kehrte Alan Wilder zu Depeche Mode zurück – für einen Live-Song. Am 17. Februar 2010 sang Martin Gore in der Londoner Royal Albert Hall zu Wilders Pianoklängen den Hit „Somebody“. Das war am 17. Februar 2010.

Wilder verließ die Band 1995 im Zwist, und der gemeinsame Auftritt mit DM nach 15 Jahren wurde damals als Zeichen der Entspannung gedeutet. Viele Fans wünschen sich, dass der Keyboarder auch bei der diesjährigen Aufnahme der Band in die Rock and Roll Hall of Fame zugegen sein wird, vielleicht sogar mit den alten Kollegen performt. Noch hat Wilder sich dazu nicht geäußert. Gründungsmitglied Vince Clarke wiederum, der Depeche Mode 1982 verließ, soll angeblich über Umwege mitgeteilt haben, dass er der Zeremonie fernbleibe.

Depeche Mode – „Somebody“:

Ein Statement dazu, in welcher Besetzung Depeche Mode bei der Rock an Roll Hall of Fame antreten, gibt es bislang nicht. Nur Freude über die Honorierung: