Depeche Mode: Alles deutet auf „Spirits In The Forest“ auf Netflix hin

„Stranger Things 4“ wird nicht mehr in Hawkins spielen! Die Duffer Brüder steigen aus der Welt von Upside Down aus und kündigen Großes an.

Staffel 4 von Stranger Things steht im kommenden Jahr an und wird nicht mehr in Hawkins spielen. Netflix veröffentlichte den ersten Video-Teaser für die kommende Reihe. Zu sehen ist das Logo der vierten Staffel, das von lebenden Reben erdrosselt wird und mit einer „Wir sind nicht mehr in Hawkins“ Botschaft endet. Der Trailer zu „Stranger Things 4“: https://www.youtube.com/watch?v=cIiDY4WA0oo Die letzten Sekunden verraten, wohin es geht: „Wir sind nicht mehr in Hawkins.“ Das scheint im Einklang mit dem, was die Duffer Brüder nach der Veröffentlichung der dritten Staffel in diesem Sommer gesagt haben. „Ich denke, das Größte, was passieren wird, ist, dass…