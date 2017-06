Depeche Mode: „Going Backwards“ im 360-Grad-Video – hier sehen!

Weiterlesen Depeche Mode live in Berlin 2017: Setlist, Fotos, Videos Am Donnerstag machte die „Global Spirit“-Tour von Depeche Mode Halt im Berliner Olympiastadion. Als Special-Effects gab es zuckende Blitze und tropische Temperaturen in der Arena. „Going Backwards“ heißt die zweite Single von „Spirit“, dem 14. Studioalbum von Depeche Mode. Im Video dazu können Fans Dave Gahan und Co. ganz genau ansehen – der Clip wurde in 360-Grad gedreht.

Wirklich nahe kommt man der Band zwar nicht, performen sie doch in einem Studio und sind umgeben von ihren eigenen Abbildern. Eine nette Spielerei ist das Video trotzdem.

Blixa Bargeld und die Einstürzenden Neubauten prägten die Arbeiten in der Mauerstadt. Wie Depeche Mode „Some Great Reward" aufnahmen.

Im Moment sind Depeche Mode mit ihrem Album „Spirit“ auf großer Tour, der Vorverkauf für eine erst kürzlich bekannt gegebene Hallentour läuft seit Freitag (23.07.). Zwischen November 2017 und Februar 2018 führt sie die Tour achtmal nach Deutschland und einmal nach Österreich.

GLOBAL SPIRIT TOUR 2017/2018