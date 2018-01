Depeche Mode live in Berlin: Wichtige Sicherheitshinweise und Setlist

Am heutigen Mittwoch (17. Januar) und am Freitag (19. Januar) gastieren Depeche Mode in Berlin. Die Band tritt vor jeweils rund 17.000 Fans in der Mercedes-Benz-Arena auf. In einer Mail wies der Veranstalter auf die strengen Sicherheitsvorkehrungen hin, damit der Einlass reibungslos verläuft.

40. Leave In Silence. Die Single markiert den Beginn der ernsten Phase der Band. Gore, der als Songwriter das Ruder seines Vorgängers Vince Clarke übernimmt, profiliert sich mit diesem geschmeidig-reduzierten Electro-Song über Trennung und Deeskalation. (aus "A Broken Frame", 1982). SN  Fotostrecke: Die 40 besten Songs von Depeche Mode

Die Organisatoren schreiben: „Sämtliche Besucher werden Bodychecks unterzogen. Taschen, Rucksäcke und Handtaschen sowie Helme und Behältnisse aller Art sind verboten. Die Zuschauer werden ausdrücklich gebeten, auf deren Mitbringen zu verzichten, und sich ausschließlich auf wirklich notwendige Utensilien wie Handys, Schlüsselbund und Portemonnaies sowie Medikamente oder Kosmetika in Gürteltaschen oder Kosmetiktäschchen bis zu einer maximalen Größe von Din A4 zu beschränken. Die Einhaltung dieser Regeln und Hinweise sowie ein rechtzeitiges Eintreffen helfen dabei, den Einlass so zügig wie möglich zu organisieren.“

Bleibt zu hoffen, dass das Wetter nicht all zu schlecht wird: Am Mittwochabend könnte es leichten (Schnee-)regen geben, da sind Konzertbesucher sicher dick eingepackt – und verstauen ihre Sachen gerne in Taschen.

Setlist

Da Depeche Mode zweimal am selben Ort spielen, könnte die Band ihre Setlist vielleicht variieren, zuletzt taten sie das in Turin (Dezember 2017).

Setlist:

01. Going Backwards

02. It’s No Good

03. Barrel Of A Gun

04. A Pain That I’m Used To

05. Useless

06. Precious

07. World In My Eyes

08. Cover Me

09. Insight (vielleicht 2. Abend in Berlin: Sister Of Night)

10. Home

11. In Your Room

12. Where’s the Revolution

13. Everything Counts

14. Stripped

15. Enjoy The Silence

16. Never Let Me Down Again

Zugabe:

17. Strangelove (vielleicht 2. Abend in Berlin: Judas)

18. Walking In My Shoes

19. A Question Of Time (vielleicht 2. Abend in Berlin: I Feel You)

20. Personal Jesus