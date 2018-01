Vier Tage sind Depeche Mode in Berlin, hier könnten Sie die Band treffen

Hotel

Bei ihrem letzten Berlin-Konzert (Juni 2017) gastierten Depeche Mode im Waldorf Astoria (Hardenbergstraße 28). Möglich, dass sie das diesmal wieder tun. Die Hardenbergstraße liegt im klassischen Westberlin, bei Zoo und Ku’Damm. Von dort aus wäre es richtig nahe bis zu Martin Gores Lieblingsdiskotheken von einst, dem „Linientreu“ (jetzt Bikinihaus) oder dem „Dschungel“ (Nürnberger Straße) – würde es beide Clubs noch geben! Wir befinden uns aber im Jahr 2018, nicht 1984.

Der Songwriter wohnte damals in der Charlottenburger Heerstraße, ist aber nicht für übermäßige Nostalgie bekannt. Kaum vorstellbar, dass Gore bei seinen „Nachmietern“ vorbeischaut.

Hansa-Studio

Im legendären Hansa-Studio („By The Wall“) nahmen Depeche Mode ihr Album „Some Great Reward“ auf. Aber auch hier gilt: Aus reiner Retro-Seligkeit unternimmt die Band nichts, und so schön die Aufnahmeräume in der Köthener Straße in Kreuzberg auch sind – damals war damals, heute ist heute, people are people.

Konzerte

Am Donnerstag, 18. Januar, haben Depeche Mode frei. Sie könnten in die C-Halle zu Kollegah & Farid Bang, denn Rap ist für sie eine echte … ok, schlechter Scherz. Am selben Tag treten Alt-J in der Max-Schmeling-Halle auf. Für DM eine Gelegenheit, sich den Ostteil Berlins noch mal anzusehen, die Halle liegt in Prenzlauer Berg am Mauerpark. Aber wir glauben nicht dran – warum sollte die Band am einzigen frei verfügbaren Abend anderen Musikern zuhören?

Kunst

Bei jedem Berlin-Besuch schauen Depeche Mode in einer Galerie vorbei. Sie sind echte Kunst-Fans. Es gibt natürlich einige Ausstellungen derzeit, die größten sind im Bauhaus-Archiv, „New Bauhaus Chicago: Experiment Fotografie“, die Auftaktausstellung zum 100-jährigen Gründungsjubiläum des Bauhauses 2019. Außerdem „The Paper Revolution. Sowjetisches Grafikdesign der 1920er und 1930er – mit russischer Ästhetik haben Depeche Mode in den 1980ern kokettiert.

Aber: Depeche stellen sich niemals in Museumsschlangen an, außerdem haben die großen Häuser nur nachmittags offen. Wahrscheinlicher ist der abendliche Besuch einer Galerie. Dort sind weniger Leute, man muss sich nicht anstellen, und es gibt free drinks. Ist cooler. Und man kommt auch schneller wieder raus. Augen offen halten!