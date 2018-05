Große Überraschung beim Depeche-Mode-Konzert in Anaheim (22. Mai 2018), mit dem die diesjährige „Global Spirit“-Tour in den USA eröffnet wurde. Die Band spielte den „Music For The Masses“-Track „The Things You Said“.

Weiterlesen Depeche Mode: Dave Gahan singt sexy Song mit Goldfrapp – „Ocean“ Das Lied befindet sich auf der im vergangenen Jahr veröffentlichten Goldfrapp-LP „Silver Eye“ - und wurde nun gemeinsam mit Dave Gahan neu aufgenommen.

Letztmals führten Depeche Mode das Lied 1988 auf – schon ganze 30 Jahre her also, dass man in den Genuss der von Martin Gore gesungenen Ballade kommen konnte. In Anaheim gab es das Stück auch nicht in akustischer Fassung (wie der Songwriter älteres Material gerne darbietet), sondern nahezu in Vollversion zu hören.

Sicher erinnerten sich Gore, Dave Gahan und Andy Fletcher gerne an die Ära: Damals eroberten sie den amerikanischen Kontinent, was auch im Konzertfilm „101“ zum Ausdruck kam.

Weiterlesen Depeche Mode in der Berliner Waldbühne: tollen Support Act engagiert – DAF Für ihre „Global Spirit“-Abschlusskonzerte in der Berliner Waldbühne (23 und 25. Juli 2018) haben Depeche Mode einen echten Knaller als Support-Band engagiert Gabi Delgado-Lopez und Robert Görl alias DAF. Die Düsseldorfer Electro-Punker („Der Mussolini“) eröffnen beide Gigs. Damit führen Depeche Mode ihre Tradition fort, alte Helden vor größerem Publikum auftreten zu lassen. Mit auf Tournee […]

Im Zugabenteil brachte Gore dann noch „I Want You Now“, ebenfalls von „Music For The Masses“. Die Vorfreude auf die „Global Spirit“-Abschlusskonzerte in der Berliner Waldbühne (23. und 25. Juli 2018) dürfte damit nochmal gestiegen sein.

Depeche Mode: The Things You Said

https://www.youtube.com/watch?v=XLM8BpG-AyY Video can’t be loaded: Depeche Mode – The Things You Said (live) – Anaheim, CA – May 22, 2018 – HD (https://www.youtube.com/watch?v=XLM8BpG-AyY)

Depeche Mode: I Want You Now

https://www.youtube.com/watch?v=WS-0k8ewi_Q Video can’t be loaded: Depeche Mode – I Want You Now – live – Honda Center – Anaheim CA – May 22, 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=WS-0k8ewi_Q)

Setlist Depeche Mode in Anaheim: