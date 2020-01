Depeche Mode: „Mode“-Box kurz verfügbar – und schon wieder weg

Am 24. Januar zeigt Arte den Depeche-Mode-Konzertfilm „Spirits In The Forest“, davor die 1988er-Doku „101“.

Der 24. Januar wird ein Depeche-Mode-Tag: An diesem Datum erscheint nicht nur die Anthologie „Mode“ auf 18 CDs, es gibt auch im TV Musik der Synthi-Pop-Band. Arte zeigt den 1988er-Konzertfilm „101“ und danach das neue Werk „Spirits In The Forest“, das erst Ende November 2019 im Kino präsentiert wurde. Depeche Mode – „Spirits In The Forest“ und „101“ „101“: 24. Januar, 21:50 Uhr, arte „Spirits In The Forest“: 24. Januar, 23:50 Uhr, arte, Wiederholung: 27. Januar, 5 Uhr Unsere Review: Depeche Mode haben hierzulande den Status von Volksmusikanten, was gar nicht abwertend gemeint ist: Sie bringen die Gefühle vieler, wirklich…