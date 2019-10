„Mode“: So bewerben Depeche Mode selbst die neue Pracht-Box

Das wird Sie auch interessieren





Mit „Mode“ veröffentlichen Depeche Mode am 22. November eine Kollektion aller ihrer 14 Studioalben, dazu vier CDs mit B-Seiten und Remixen. Bei den üblichen Versandhändlern kostet „Mode“ rund 260 Euro, was nicht bei allen Fans gut ankam, zumal sämtliches Material bis auf einen Track (das Bowie-Cover „Heroes“) auch schon veröffentlicht wurde, und die CDs anscheinend auch nicht neu remastert wurden.

Tatsächlich richtet sich ein Fokus der Bewerbung auf das Verpackungsmaterial, das die Band so noch nicht präsentiert hat. Produktbeschreibung: „Doch nicht nur der Inhalt, auch der Look der limitierten und nummerierten Collection überzeugt: Die Box wurde als minimalistisch-eleganter, schwarzer Würfel gestaltet. Jede der dort enthaltenen Discs steckt in einem edlen schwarzen Pappschuber. Die Cover der Originalalben wurden exklusiv für dieses Set in unterschiedlichen Schwarztönen neu designt. Besonders begeistern wird die Fans das hochwertige, 228-seitige Begleitbuch: das eigens mit schwarzem Buchschnitt gestaltete Werk fasst zum ersten Mal sämtliche Depeche-Mode-Lyrics in einem Band zusammen.“

Auch die Band hat sich in den sozialen Medien zum Design von „Mode“ geäußert: „With everything together in this all-black design it feels like a modern reflection of who we are and where we’ve come from. The set couldn’t be more Depeche Mode.“ Die Farbe Schwarz stehe also für Depeche Mode in „modernem Sinne“, aber auch, woher die Band stamme. Das Set könne „nicht deutlicher Depeche Mode sein.“

