Im November erst lief der sehenswerte Tourfilm „Spirits In The Forest“ für zwei Tage in den Kinos – jetzt gibt es die Doku von Anton Corbijn über Die-hard-Fans von Depeche Mode endlich im Fernsehen. Es ist die Erstausstrahlung im Free-TV.

„Spirits In The Forest“

Premiere: 24. Januar, 23:50 Uhr, Wiederholung: 27. Januar, 5 Uhr.

Davor: D.A. Pennebakers Konzertfilm „101“, 21:50 Uhr).

Am heutigen Freitag erscheint auch die DM-Box „Mode“ mit allen Alben. Im Mai wird die Band in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen – mit Vince Clarke und Alan Wilder?