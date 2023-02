Depeche Mode und ihr Geheimkonzert in München: Ausschnitte bei BR24

Foto: Jason Merritt. All rights reserved.

Martin Gore und Dave Gahan performen im „Troubadour“ am 26. 2013 in West Hollywood, Kalifornien.

Als sich der „Black Swarm“, wie Dave Gahan die Depeche-Mode-Anhänger liebevoll nennt, am Sonntag (19. Februar) vor der Alten Kongresshalle in München versammelte, war trotz fehlender Plakate klar – Depeche Mode ist nicht weit entfernt. Die Band gab dort ein Privatkonzert vor 400 Fans. Der Bayerische Rundfunk begleitete die Depeche-Mode-Jünger während der Veranstaltung.

Schon vor der Veranstaltung war die Stimmung gut und „DM“-Hits erklangen aus der Warteschlange vor dem Einlass. Hardcore-Fans zeigten den BR24-Reporter*innen ihre „Momento Mori“-Tattoos. Das ist Liebe, die unter die Haut geht – obwohl das gleichnamige Album erst am 24. März erscheint. Erster Vorbote der neuen Platte ist bisher die Single „Ghosts Again“. Neben dieser hörten die Besucher*innen der kleinen Show zwei unveröffentlichte Songs, „Wagging Tongue“ und „My Favourite Stranger“, sowie zwei alte Hits, „Precious“ und „Personal Jesus“.

Bei den neuen Titeln seien Gahan und Martin Gore Fehler passiert, die Fans nahmen es dem Bericht zufolge gelassen und die Lieder kamen trotzdem gut an. „Man hat das Gefühl, man ist mit im Proberaum. Bei zwei der neuen Songs saß nicht alles und das sind schon spezielle Momente, die man sonst bei Depeche Mode nicht erlebt“, sagte ein Fan begeistert im Anschluss.

Da vor Veröffentlichung von „Memento Mori“ noch nichts an die Öffentlichkeit gelangen darf, durfte die BR24-Kamera nicht mit in die Kongresshalle. Ein paar Einblicke und Fotos gibt’s dennoch in dem Bericht: