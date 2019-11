Depeche-Mode-Verlosung: Artwork mit Unterschrift von Anton Corbijn + „Spirit“ auf Vinyl

Im Kino: Depeche Mode - „Spirits Of The Forest“

Das wird Sie auch interessieren





Depeche Mode bringen mit „Spirits in The Forest“ am 21. November einen neuen Film ins Kino. Es wird ein „abendfüllender Dokumentar- und Konzertfilm“ sein. Er läuft außerdem als „Zusatzshow“ noch am 24. November in den Lichtspielhäusern. Mehr als 2.400 Kinos in über 70 Ländern sind daran beteiligt.

Ähnlich wie im Konzertfilm „101“ von 1988 werden auch diesmal Fans der Band begleitet, mit Aufnahmen aus deren Heimatstädten. Dazu gibt es natürlich Live-Material von Depeche Mode aus der Berliner Waldbühne.

Depeche Mode: The Singles 86-98 auf Amazon.de kaufen

Der Titel ist ein Wortspiel aus dem DM-Album „Spirit“ und der Berliner Waldbühne („Forest“), wo die Band im Juli 2018 die zwei Abschluss-Konzerte ihrer „Global Spirit“-Tour absolvierte.

Anton Corbijn filmte die beiden Auftritte, die auch auf DVD und Blu-ray erscheinen sollen.

ROLLING STONE verlost zum„Spirits in The Forest“-Kinoevent zwei Mal das DP-Album „Spirit“ auf Vinyl und als Hauptgewinn ein Plakat mit Original-Unterschrift von Anton Corbijn. Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „Spirits In The Forest“ angeben.