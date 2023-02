Depeche Mode: VÖ-Termin für neues Album „Memento Mori“

Foto: Live Nation, Artist. All rights reserved.

Depeche Mode haben indirekt das lang erwartete Release-Datum für ihr neues Album „Memento Mori“ angekündigt – die Platte erscheint am 24. März. Das verraten neue Plakate, die in mehreren europäischen Großstädten aufgehängt wurden, berichtete „Depeche Mode Monument“. Jedoch ist das Datum von Seiten der Band und ihrem Label noch nicht offiziell bestätigt.

Darauf steht auch, dass der Titel „Ghosts Again“ jetzt verfügbar sei. Die Single wurde ursprünglich für den 3. Februar angekündigt, erscheint allerdings sechs Tage später. Im Vorfeld hatten Depeche Mode einen Countdown veröffentlicht, der Fans das Datum mit Vorfreude erwarten ließ. Nach Ablauf der Anzeige folgte jedoch zum Ärger vieler ein zweiter Countdown.

Die Poster legen nun die Vermutung nah, dass es ein technisches Problem gab, das zum doppelten Countdown führte. Zudem widerlegen sie bisherige Berichte, „Memento Mori“ erscheine am 17. März. Fans spekulieren, dass die Band ihr Album nicht gleichzeitig mit der neuen Platte von U2 veröffentlichen wollten. Die irische Rockband kündigte „Songs of Surrender“ für den selben Tag an.

Das kommende Album ist für Depeche Mode die erste Veröffentlichung nach dem Tod von Gründungsmitglied Andrew Fletcher. Der lateinische Titel, der übersetzt „Sei dir deiner Sterblichkeit bewusst“ heißt, stand schon vor Fletchers Ableben fest. „Der Titel klingt sehr morbide, aber man kann ihn auch sehr positiv sehen. Lebe den Tag in vollen Zügen, so interpretieren wir ihn“, sagte Martin Gore.