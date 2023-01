Mit ominösen handschriftlichen Briefen an Mitgliedern von U2-Fanclubs wurde in den letzten Tagen die Aktion vorbereitet, nun ist es offiziell: Am 17. März veröffentlichen U2 „Songs of Surrender“.

Das Album beinhaltet Neueinspielungen von Klassikern der Band. Der Hashtag #U2SOS40 deutete bereits darauf hin, dass U2 sich 40 ihrer Lieder widmen würden; auch in seinen Memoiren „Surrender“ verwies Bono auf diese Anzahl von Stücken, die einer Neubetrachtung lohnen.

Insgesamt 40 Songs befinden sich auf dem Album. Die Iren teasen es bereits mit einem kleinen Video auf Facebook und Co.

The Edge erklärte zuletzt als Motivation für das Projekt, dass U2 die meisten ihrer Songs als „sehr junge Männer“ geschrieben hätten und sie „für uns jetzt etwas ganz anderes bedeuten“. Mit Songs of Surrender versuche die Band, „diese Songs mit in die Gegenwart zu nehmen und ihnen die Vorzüge einer Neuinterpretation im 21. Jahrhundert zu verleihen“.

The Edge weiter: „Intimität ersetzt Post-Punk-Dringlichkeit. Neue Tonarten. Neue Akkorde. Neue Tempi und neue Texte kamen hinzu. Es stellte sich heraus, dass ein großartiger Song so gut wie unzerstörbar ist. Sobald wir unsere Ehrfurcht vor der Originalversion aufgegeben hatten, öffnete sich jeder Song für eine neue, authentische Stimme unserer Zeit und der Menschen, die wir sind, und insbesondere des Sängers Bono, der er geworden ist.“

Eine offizielle Tracklist für „Songs of Surrender“ wurde noch nicht bekannt gegeben, aber es deutet viel darauf hin, dass sie mit den 40 Songs übereinstimmen könnte, die Bono in seiner Autobiographie „Surrender“ als Kapitel für seine Lebenserzählung verwendete.