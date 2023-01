Der erste „Walk of Fame“-Stern 2023 geht an Billy Idol

Nach bald 50 Jahren Karriere wird Billy Idol am Donnerstag (05. Januar) einen Platz auf dem „Walk of Fame“ in Hollywood erhalten. Laut eines Satements des „Chair of the Hollywood Chamber of Commerce“ wird der „Rebel Yell“-Sänger der Erste sein, der im Jahr 2023 geehrt wird. Nach seinem Debüt als Sänger der britischen Punkband Generation X im Jahr 1976 hat Idol als Solokünstler mit Stücken wie „Dancing With Myself“ (1981), „White Wedding“ (1982) und „Eyes Without A Face“ (1983) Erfolge gefeiert.

Zuletzt veröffentlichte Idol im September letzten Jahres die „The Cage – EP“ in Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Mitarbeiter und Gitarristen Steve Stevens.

Der Billy-Idol-Stern auf dem „Walk of Fame“

Seit 1960 werden Berühmtheiten und Künstler*innen in Hollywood mit dem Ehrenstern ausgezeichnet. Idol wird der 2743. Neuzugang auf dem „Walk of Fame“ sein und in der Kategorie „Recording“ ausgezeichnet. Idols Stern wird sich am 6201 Hollywood Boulevard befinden, direkt vor dem Plattenladen Amoeba Music. Street-Art-Künstler und Illustrator Shepard Fairey und Musiker Henry Rollins sind als Gastredner vorgesehen, Fans können die Zeremonie ab 20:30 Uhr (CET) live auf walkoffame.com verfolgen.

„Es wird viele Rebellen geben, die nach ihrem Lieblingsrockstar Billy Idol schreien, wenn er am 5. Januar seinen wohlverdienten ‚Walk of Fame‘-Stern erhält“, sagte Ana Martinez, Produzentin des Hollywood „Walk of Fame“, in einer Mitteilung. „Seit Beginn seiner Karriere hat Billy Idol die Herzen vieler seiner Fans erobert, die nun endlich in der Lage sein werden, seinen Stern zu besuchen und seine Eintragung im ‚Walk of Fame‘ mitzuerleben.“

Fotos von den Umbauarbeiten direkt aus Hollywood

Die Straßenbauarbeiten scheinen in vollem Gange zu sein. So hat das Team des „Walk of Fame“ am Dienstag (03. Januar) bereits ein Foto von Idol gepostet, wie er seinen Schriftzug, der alsbald in den Boden eingelassen wird, in der Hand hält.

Er selbst hat kurz darauf ein weiteres Foto vom Hollywood Boulevard mit den Worten „Ein Stern ist in Arbeit“ geteilt:

Die jüngste EP des Musikers gibt es hier zu hören: