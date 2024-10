„Der Prinz aus Zamunda“-Schauspieler John Amos gestorben

John Amos ist tot. Der US-amerikanische Schauspieler, der unter anderem durch seine Rollen in „Die Hard 2“ und „Der Prinz aus Zamunda“ (Englischer Originaltitel: „Coming to America“) bekannt war, starb bereits am 21. August 2024 im Alter von 84 Jahren in Los Angeles. Sein Tod wurde erst am 01. Oktober 2024 von seiner Agentin Belinda Foster bekanntgegeben.

Amos‘ Sohn Kelly Christopher Amos veröffentlichte ein Statement zum Tod seines Vaters. „Mit tiefer Trauer teile ich Ihnen mit, dass mein Vater von uns gegangen ist“, heißt es darin. „Er war ein Mann mit dem gütigsten Herzen und einem Herzen aus Gold. Und er wurde auf der ganzen Welt geliebt. Viele Fans betrachten ihn als ihren TV-Vater. Er lebte ein gutes Leben. Sein Vermächtnis wird in seinen herausragenden Arbeiten als Schauspieler im Fernsehen und Film weiterleben“, so Kelly Christopher Amos weiter.

John Amos: Ein Blick auf seine Karriere

Amos, geboren am 27. Dezember 1939 in Newark, New Jersey, landete 1970 seine erste große TV-Rolle. Drei Jahre lang spielte er den Wettermann Gordy Howard in „The Mary Tyler Moore Show“. Ab 1974 spielte er in der Sitcom „Good Times“, die das Leben einer afroamerikanischen Familie beleuchtete. Er war auch in der Mini-Serie „Roots“ zu sehen.

Er spielte auch in zahlreichen Filmen mit – darunter die bereits genannten „Die Hard 2“ und „Der Prinz aus Zamunda“ (sowie der Fortsetzung „Coming 2 America“). Amos starb an natürlichen Ursachen.