Deshalb hat Harris haushoch verloren – gegen einen rassistischen Marktschreier

Es ist wieder passiert: Die Demokraten haben eine Wahl, die sie hätten gewinnen können, an einen rassistischen, orangefarben geschminkten Marktschreier verloren. Trotz seiner Abscheulichkeit, Unmoral und grenzenlosen Korruption.

Dieses Mal trat Donald Trump mit einem noch düstereren Programm an. Der Massenabschiebung von Migranten, der Forderung nach einer gewalttätigeren Polizeiarbeit und der Forderung nach Vergeltung gegen seine Feinde. Und er musste nicht versuchen, die Wahl vor Gericht oder durch einen gewaltsamen Putsch zu stehlen. In den umkämpften Bundesstaaten scheint er alle für sich gewonnen zu haben. Und er wird wahrscheinlich die Volksabstimmung klar für sich entscheiden, was einem Republikaner seit zwei Jahrzehnten nicht mehr gelungen ist.

Es gibt viele Faktoren, die erklären könnten, warum Vizepräsidentin Kamala Harris verloren hat. Und warum das Rennen letztlich nicht so knapp war. Joe Bidens erdrückende Unbeliebtheit. Allgegenwärtiger Sexismus. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Eine amerikanische Kultur, die die Ultrareichen dummerweise aufwertet und ihnen in den Hintern kriecht.

Biedere Kampagne

Da war die Entscheidung der Harris-Kampagne, eine sichere, biedere Kampagne zu führen, nach dem Lieblings-Fehlschlag-Drehbuch der Demokraten, Be Like Republicans. Sie weigerte sich, sich von Biden wegen seiner Unterstützung für den Krieg Israels in Gaza zu distanzieren. Ein Gemetzel, das täglich auf unseren Bildschirmen zu sehen ist und vor allem junge Menschen betroffen hat.

Brutale Wirtschaft

Die wahrscheinlichste Erklärung dafür, warum Harris verloren hat, ist jedoch die grundlegendste. Die Amerikaner sind zutiefst unzufrieden mit einer brutalen Wirtschaft.

Nachdem Washington die Hilfsprogramme für die Covid-Pandemie eingestellt hatte, litten die Amerikaner zwei Jahre lang unter einer extrem hohen Inflation, die sich auf die Preise fast aller Waren auswirkte. Sowie unter höheren Zinssätzen, die die Kreditkarten-, Hypotheken- und Autokreditkosten in die Höhe trieben und vieles mehr. Inmitten einer verheerenden Krise der Lebenshaltungskosten haben die Wähler nun die Demokraten abgestraft.

Wahltagsbefragungen und andere Umfrageergebnisse, die aus den Wahlen 2024 hervorgehen, zeigen deutlich, dass es bei diesem Wahlkampf, wie so oft, um die Wirtschaft ging, stupid („it’s the economy, stupid“.)

Exit Polls von Edison Research zeigen, dass zwei Drittel der Wähler die Wirtschaftslage in Amerika für schlecht oder nicht so gut halten. 69 Prozent von ihnen haben für Trump gestimmt. Auf die Frage, was für sie das wichtigste Wahlmotiv war, gaben 31 Prozent der Wähler die Wirtschaft an. Und 79 Prozent dieser Wähler unterstützten Trump.

Die hohen Benzinpreise

Die Umfrageergebnisse der Fox News-Wähleranalyse kommen zu ähnlichen Ergebnissen: 63 Prozent der Befragten gaben an, dass die Wirtschaftslage schlecht oder nicht so gut sei. 68 Prozent von ihnen sagten, dass sie Trump unterstützen würden. Von den 39 Prozent der Befragten, die angaben, dass die Wirtschaft und die Arbeitsplätze das wichtigste Thema für das Land seien, sagten 60 Prozent, dass sie Trump unterstützen würden.

Ebenso gaben 40 Prozent der Befragten an, dass der wichtigste Faktor bei ihrer Wahl die hohen Preise für Benzin, Lebensmittel und andere Waren sind. 64 Prozent von ihnen sagten, dass sie Trump unterstützen.

Es gibt gute Gründe, daran zu zweifeln, dass Trumps Agenda 2025 dem Durchschnittsamerikaner finanziell zugutekommen wird. Sein Plan, weitreichende Zölle auf importierte Waren zu erheben, wird die Preise für die Verbraucher in die Höhe treiben. Sein Plan, die Steuersenkungen für die Reichen beizubehalten und den Körperschaftssteuersatz weiter zu senken, wird sicherlich wieder einmal hauptsächlich den reichsten Amerikanern zugutekommen. Trump hat versprochen, dem reichsten Mann der Welt, Elon Musk, eine Spitzenposition in der Regierung zu geben, der sich seinerseits zu größeren Ausgabenkürzungen verpflichtet hat, die „vorübergehende Härten mit sich bringen würden“.

Warum also die Trübsal?

Aber die Amerikaner, die über die Wirtschaft verärgert sind, haben nicht speziell für Trumps Wirtschaftsagenda gestimmt. Sie haben lediglich ihre Missbilligung des aktuellen Zustands der Wirtschaft zum Ausdruck gebracht. In diesem Wahlzyklus herrschte unter einigen Demokraten und der breiteren Expertenklasse die Meinung vor, dass die Amerikaner zu Unrecht glauben, die Wirtschaft sei schlecht. In Wirklichkeit sei sie großartig. Warum also die Trübsal? Vielleicht erinnern sich die Leute falsch an ihre eigene finanzielle Situation während der Trump-Ära? Wissen die Leute nicht, dass die Inflation endlich nachgelassen hat? Haben sie diese BIP-Wachstumsdiagramme gesehen?

Schon früh in der Pandemie begann das US-amerikanische Census Bureau, den Amerikanern Fragen über den Zustand ihres Haushalts zu stellen. Unter anderem, ob es schwierig sei, typische Haushaltsausgaben zu bezahlen. Als Trump 2020 verlor, lag der Anteil der Amerikaner, die angaben, dass es schwierig sei, ihre Rechnungen zu bezahlen, bei etwa 34 Prozent. Diese Zahl stieg an, bis der Kongress neue Hilfsprogramme für die Pandemie verabschiedete, woraufhin sie erheblich zurückging. Als diese Hilfsprogramme ausliefen, stieg der Anteil der Amerikaner, die Schwierigkeiten hatten, ihre Rechnungen zu bezahlen, sprunghaft an – und Bidens Zustimmungswerte fielen.

K.O.-Schlag

Die Beendigung der Pandemiehilfe in Verbindung mit inflationären Preiserhöhungen und höheren Zinssätzen führte zu einer finanziellen Katastrophe, die noch nicht vorbei ist. Im September gaben 37 Prozent der Amerikaner an, Schwierigkeiten zu haben, ihre üblichen Haushaltsausgaben zu bezahlen. Ein leichter Anstieg gegenüber Anfang des Jahres.

Diese brutale finanzielle Realität schuf ein brutales politisches Umfeld für die Demokraten im Jahr 2024 und verhalf den Republikanern zu einem K.o.-Schlag.