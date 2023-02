DeWolff veröffentlichen „Night Train“ – Vorbote des Albums „Love, Death & In Between“

Foto: Classic Rock Magazine/Future via, Classic Rock Magazine. All rights reserved.

Die Niederländer DeWolff werden am 3. Februar 2023 ihr zehntes Album veröffentlichen: „Love, Death & In Between“. Die Single „Night Train“ gibt es bei uns im Stream.

Das Album haben sie in der Bretangne aufgenommen, im Studio des Musik-Museums „Kerwax“. Das Museum sammelt Instrumente und Aufnahmeequipment aus den 1940er bis 1970er Jahren, die die Band ausgiebig genutzt hat. Dort haben Luka und Pablo van de Poel, Robin Pisco und einige befreundete Musiker*innen im Mai 2022 das ganze Album aufgenommen.

Karrierestart und eigener Stil

Die in Geelen gegründete Band gewann 2008, als ihre Mitglieder zwischen 14 und 17 Jahre alt waren, den nationalen Nachwuchswettbewerb „Kunstbende“. Direkt im Anschluss begannen sie, während sie noch zur Schule gingen, Touren und Konzerte zu spielen. 2010 unter anderem beim niederländischen Pinkpop Festival, 2011 dann auf dem ungarischen Sziget. In diesem Jahr erschien auch ihr zweites Album „Orchards/Lupine“, mit dem sie sich in der niederländischen Musik-Szene etablierten.

Raw Psychedelic Southern Rock

Den ersten Proberaum hat der Vatersder van de Poels ihnen zur Verfügung gestellt, über den sie auch früh zu ihren wichtigsten Einflüssen fanden. The Doors, Jimi Hendrix, Deep Pruple und Cream. Ihren unterschwelligeren Southern Rock Einflüssen sind sie 2014 nachgereist. Im US-Bundeststaat Georgia ist, zusammen mit Produzenten Mark Neill ihr fünftes Album „Grand Southern Electric“ entstanden.

Love, Death & In Between

Als wichtigste Inspiration der neuen Platte nennt Gitarrist und Leadsänger Pablo van de Poel eine Predigt Al Greens, der er 2019 beiwohnen konnte sowie die Literatur John Steinbecks. Außerdem habe sich die Band vor der Aufnahme tief in ihre Soul- und R&B-Einflüsse gelehnt.

Die Tour zur Platte führt sie im Februar auch nach Deutschland. Am 13. Februar in den Frannz Club nach Berlin und anschließend, am 14 Februar, in den Bahnhof Pauli in Hamburg.