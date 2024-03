„This Is Spinal Tap“-Fortsetzung mit Lars Ulrich und Chad Smith

Lars Ulrich und Chad Smith werden an der Fortsetzung von „This Is Spinal Tap“ mitwirken. Die beiden Schlagzeuger sind nicht die ersten Musiker, deren Cameos in dem Film bereits bekannt sind.

In welchen Rollen Metallicas Lars Ulrich und Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers in der Fortsetzung der Mockumentary von 1984 auftreten werden, ist hingegen noch unbekannt. Allerdings mutmaßen Fans, dass sie auch schlagzeugspielende Figuren mimen werden. Das würde zum Handlungspunkt des Originalfilms passen: In „This Is Spinal Tap“ sterben die Drummer der titelgebenden fiktiven Band Spinal Tap immer eines frühzeitigen Todes.

„This Is Spinal Tap“: Alte und neue Gesichter

Im vergangenen Jahr kündigten die Macher:innen des Sequels bereits weitere Musiker an, die in dem Film auftauchen werden. So bestätigte Regisseur Rob Reiner in einem Gespräch in „Richard Herring’s Leicester Square Theatre Podcast“, dass Paul McCartney und Elton John im zweiten „This Is Spinal Tap“-Film zu sehen sein werden. Die Dreharbeiten begannen Ende Februar. Reiner teilte außerdem mit: „Everybody’s back.“ Der Original-Cast nimmt also seine alten Rollen wieder auf – auch Reiner selbst wird erneut den Filmemacher Marty DiBergi geben, der die Band Spinal Tap begleitet. Diese werden einmal mehr gespielt von Christopher Guest, Michael McKean und Harry Shearer.

Regisseur Rob Reiner will Spaß haben

„Wir haben gedacht, dass wir eine Fortsetzung machen werden“, so Rob Reiner weiter. „Die Messlatte ist unglaublich hoch. Wir haben diskutiert, ob wir es machen sollen oder nicht. Ich habe gesagt: ‚Schaut uns an, wir sind alle in unseren Siebzigern. Wie viel Zeit haben wir noch, um Spaß zu haben?‘“

Im Hinblick auf das Alter der Darsteller:innen wird auch der Film in seiner Handlung mehrere Jahrzehnte später an das Original anknüpfen. Marty DiBergi wird Spinal Tap wieder begleiten – dieses Mal, um wiedergutzumachen, dass seine erste filmische Band-Begleitung nicht zu deren Zufriedenheit auseinander ging. Reiner zufolge soll der Filmemacher allerdings in der Zwischenzeit nicht erfolgreich gewesen sein. Wann der Film ins Kino kommt, ist noch unklar.