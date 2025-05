Die 12 verrücktesten Momente des Prince

„Ich bin nicht anders als alle anderen“, sagte Prince 1996 in aller Bescheidenheit. Die Welt ist da anderer Meinung. Im Laufe seiner legendären Karriere widersetzte sich die verstorbene Ikone Trends. Überholte Traditionen. Erfand die Mode neu. Und ließ sich von der öffentlichen Meinung nie von seinem extravaganten Talent abhalten. Das alles, während Prince einige der unauslöschlichsten Hymnen des Pop-Kanons schrieb, spielte und aufführte.

Er war eine Naturgewalt in Lila und Paisley. Sein Leben war wie eine Reihe großer Abenteuer, Experimente, Fehltritte und gelegentliche (OK, häufige) Ausflüge in die Exzentrik. Diese Momente trugen dazu bei, Prince zu dem zu machen, was er war. Und seine Musik zu dem, was sie immer sein wird. Hier sind 12 der wildesten Momente von Prince. Sowohl auf der Bühne als auch abseits davon.

Prince stiehlt Dick Clark die Show bei „American Bandstand“ (26. Januar 1980)

Die Achtziger waren erst wenige Wochen alt, als Prince zum ersten Mal die Bühne von American Bandstand betrat. Aber der Künstler übernahm das Kommando. Und wies den Weg für das kommende Jahrzehnt. Der 21-jährige, relativ unbekannte Prince lügt Dick Clark an, indem er sagt, er sei erst 19. Und erzählt ihm dann, dass er zahlreiche Plattenverträge mit Major-Labels abgelehnt habe, weil sie ihn einfach nicht selbst produzieren lassen wollten.

Das ist keine Prahlerei. Sondern nur eine Absichtserklärung. Auf die Frage, wie viele Instrumente er spiele, schaut Prince einen Moment lang auf seine Schuhe, bevor er antwortet: „Tausende.“ Er bot beeindruckend lippensynchrone Darbietungen von „I Wanna Be Your Lover“ und „Why You Wanna Treat Me So Bad?“. Bei denen Prince in goldenen Laméhosen herumstolziert. André Cymone in die Rolle von Rick James schlüpft. Und Dez Dickerson in die Rolle von Sid Vicious. Die multikulturelle Band ließ mit ihren verschiedenen Musikstilen die Disco hinter sich. Und ebnete den Weg für die Zukunft des Pop.

Prince stellt sich der feindseligen Menge der Rolling Stones entgegen (9. Oktober 1981)

Als Vorgruppe für eine der größten Bands der Welt aufzutreten, kann nie ein einfacher Auftritt sein. Aber Prince hatte im Oktober 1981 eine besonders harte Begegnung mit den Rolling-Stones-Fans. Auf einem Plakat, auf dem auch George Thorogood und die J. Geils Band sowie die Stones als Headliner zu sehen waren, war Prince nicht nur der am wenigsten bekannte Künstler auf der Bühne des L.A. Coliseum. Er war der einzige schwarze, funky und ultra-glamouröse Künstler.

Als er in einem Trenchcoat und schwarzen Bikinihöschen auftrat, begann das intolerante Publikum, homophobe Beleidigungen zu schleudern. Und ihn mit Essen und Flaschen zu bewerfen. Wobei sie offensichtlich vergaßen, dass Mick Jagger selbst einst für seine androgynen Eskapaden bekannt war. Bestürzt wollte Prince den zweiten Eröffnungstermin absagen, wurde aber überredet, ihn doch wahrzunehmen.

Es kam zu einer Wiederholung des Vorabends. Prince ließ sich von diesem öffentlichen Missverständnis – oder einem anderen – nicht in seinem Streben nach der Vorherrschaft im Pop-Business aufhalten. In einem Artikel des Guardian aus dem Jahr 2006 wurde er mit den Worten zitiert: „Die einzige Person, die etwas über meine Musik weiß, bin ich selbst.“

Prince jammt mit James Brown und Michael Jackson (20. August 1983)

Michael Jackson war in den Achtzigern Princes größter Rivale. Und James Brown hatte einmal wenig schmeichelhafte Dinge über Princes Auftritt zu sagen, den er als Kopie von Browns Performance bezeichnete. Dennoch schlossen die drei 1983 eine atemberaubende Allianz, als Brown zuerst Jackson und dann Prince auf die Bühne des Beverly Theaters in Hollywood einlud, um mit ihm zu jammen.

„Prince, du musst etwas tun!“, befahl der Godfather of Funk, und Prince – selbst bereits ein König – nimmt eine Gitarre und kommt der Aufforderung nach. Während Brown grinsend zusieht, legt Prince mit einem kratzigen, herrlich gebrochenen Hendrix-meets-Catfish-Collins-Workout los. Dann entblößt Prince seinen Oberkörper und übertrifft den Paten mit seiner akrobatischen Beinarbeit und seinem rohen Sexappeal. Wenn jemals die Fackel weitergegeben wurde, bewusst oder unbewusst, dann in diesem Moment.

Prince übertrifft die berüchtigten „Filthy 15“ des PMRC (1985)

Die Geschichte besagt, dass Tipper Gore 1985 das Parents Music Resource Center gründete, nachdem sie ihre 11-jährige Tochter dabei erwischt hatte, wie sie sich Princes gewagtes Lied „Darling Nikki“ anhörte. Von da an nutzte die zukünftige Second Lady das PMRC, um die Musikindustrie unter Druck zu setzen. Und sich selbst zu zensieren. Wobei sie hauptsächlich die „Filthy 15“ -Liste als Waffe der Schande einsetzte.

Der Plan ging natürlich nach hinten los. Welches Kind mit Selbstachtung in den Achtzigern wollte nicht jedes Lied auf dieser Liste aufspüren? Prince hatte die einzigartige Ehre, zwei Titel in die Rangliste zu bringen. Nicht nur, dass „Darling Nikki“ den ersten Platz belegte. Seine Komposition „Sugar Walls“ für Sheena Easton belegte dank seiner poetischen Metapher für weibliche Genitalien den zweiten Platz. Sein ehemaliger Schützling Vanity landete mit „Strap on Robbie Baby“ auf Platz vier.

Prince schlug sogar Metal-Schwergewichte wie Judas Priest, Mercyful Fate und Venom. Später im Leben prangerte der religiöse Prince die Freuden des Fleisches an. Und sagte gegenüber NME: „Ich kenne diese Wege des Exzesses, Drogen, Sex und Alkohol. All diese Erfahrungen können funky sein. Sie können sehr funky sein. Aber es sind nur Wege, eine Ablenkung. Nicht die Antwort.“

Prince verwandelt Schlafzimmer in Schmetterlingsschutzgebiet (1985)

Princes Exzentrizitäten, wie die vieler Popstars, wurden mit zunehmendem Ruhm und Reichtum immer größer. Zumindest waren Princes Marotten gelegentlich skurril. Wenn nicht sogar geradezu unheimlich. In einem Interview von 1985 mit Rolling Stone führte er eine Tour durch Minneapolis. Und ließ dabei so aufschlussreiche Details wie die Tatsache fallen, dass er seit seiner Jugend nicht mehr geweint hat.

Der beeindruckendste Moment der Tour ist jedoch, als sich eines seiner Gästezimmer als Ad-hoc-Schmetterlingsschutzgebiet entpuppt. In der Mitte des Raumes, so der Artikel, sitzt ein lächelnder, gelber Gartenzwerg. Er ist mit „einem Schwarm Schmetterlinge“ bedeckt. Von denen einer „aus einem herzförmigen Loch in der Brust des Zwergs fliegt“.

Als ob er einen solch magischen Anblick lässig abtun wollte, bemerkt Prince: „Ein Freund hat mir das geschenkt. Und ich habe es ins Wohnzimmer gestellt. Aber einige Leute sagten, es mache ihnen Angst. Also habe ich es herausgenommen und hierher gestellt.“

Prince tritt bei den VMAs mit nacktem Hintern auf (15. September 1991)

Für Prince war es nichts Neues, sich halbnackt auf der Bühne zu zeigen, als die Neunziger begannen. Er hatte bereits ein ganzes Jahrzehnt praktisch ohne T-Shirt verbracht. Aber bei den MTV Video Music Awards 1991 übertraf er sich selbst. Nachdem er in einem durchsichtigen gelben Overall eine siebenminütige Version seines Diamonds and Pearls-Hits „Gett Off“ performt hatte, wirbelte er herum. Und enthüllte den Cutaway in seinem Anzug, der seinen nackten Hintern in seiner ganzen Pracht zeigte.

Im selben Moment sang er: „Lass mich dir zeigen, Baby, ich bin ein talentierter Junge.“ Andererseits macht es Sinn, dass Prince seine Backen im nationalen Fernsehen schwingen lässt. In einem Interview mit NME fünf Jahre später sagte er: „Ich finde Freiheit sexy. Ich finde Freiheit so sexy, dass ich es dir nicht einmal erklären kann.“ Und schließlich ist dies derselbe Mann, der in „Controversy“ sang: „Die Leute nennen mich rüde/Ich wünschte, wir wären alle nackt.“

Prince schreibt „Slave“ auf sein Gesicht und ändert seinen Namen in ein unaussprechliches Symbol (1993)

„Die Leute halten mich für einen verrückten Narren, weil ich mir das Wort „Sklave“ ins Gesicht geschrieben habe“, sagte Prince 1996 dem Rolling Stone. ‚Aber wenn ich nicht tun kann, was ich tun will, was bin ich dann?‘ Es ist eine existenzielle Frage in einer existenziellen Zeit in Princes Leben. Nach zahlreichen Auseinandersetzungen mit seinem Label Warner Bros. – darunter ironischerweise ein Streit über die Veröffentlichung seines Songs „My Name Is Prince“ als erste Single aus dem Love Symbol Album von 1992 – erschien Prince in der Öffentlichkeit mit dem Wort „Sklave“ elegant auf seine Wange geschrieben.

Dann erklärte er, dass das mysteriöse Symbol, das das Cover des Love Symbol Album geschmückt hatte, in der Tat sein neuer Name werden würde. Diese Gesten waren eine radikale Demonstration der Emanzipation von einem Konzernherrscher, die Prince für untragbar hielt. Und in einem schmuddeligen Jahrzehnt, das die Anti-Konzern-Stimmung umarmte, sorgten sie für Furore. „Wenn man einen Mann vom Träumen abhält“, fuhr er im Rolling Stone fort, „wird er zum Sklaven. Das war ich. Ich besitze keine Musik von Prince. Wenn du deine Master nicht besitzt, besitzt dich dein Master.“ Im Jahr 2000 kehrte er zu „Prince“ zurück. Aber zu diesem Zeitpunkt war seine Namensänderung bereits zum Stoff einer Legende der Popkultur geworden.

Prince (M) sucht Muse (F) (1993)

Zwei Ehen, Liebschaften mit zahlreichen Kollaborateuren im Laufe der Jahre. Prince sang Lieder über Sex, Lust und Liebe aus einer gut informierten Perspektive. Warum musste er dann 1993 Anzeigen in einer Handvoll amerikanischer und internationaler Zeitungen schalten, in denen ein verschwommenes Foto von ihm zu sehen war, zusammen mit der bescheidenen Bitte: „Junggeselle sucht das schönste Mädchen der Welt, um die Feiertage mit ihr zu verbringen“?

Wie Reuters berichtete, sagte ein ehemaliger Mitarbeiter von Prince, der Star „suchte wahrscheinlich nach einer Frau, die seine kreative Seite inspirieren würde. Mit vielleicht ein bisschen Romantik nebenbei.“

Prince predigt von Tür zu Tür (2001)

„Ich fühle mich wie ein Punk, weil niemand mehr an Gott glaubt“, sagte Prince einmal gegenüber NME. Fünf Jahre später konvertierte er nach langen Gesprächen mit Larry Graham, einem Mitglied von Sly and the Family Stone, zum Glauben der Zeugen Jehovas. Ein rebellischer Schritt für den Künstler, der früher als hyper-sexueller Playboy bekannt war.

Aber Prince hatte schon lange seine Spiritualität zum Ausdruck gebracht. Auch wenn es 2001 eine unerwartete Wendung nahm, als Graham mit Prince von Tür zu Tür ging, um zu predigen. Wie eine jüdische Familie in Eden Prairie, Minnesota, der Minneapolis–St. Paul Star-Tribune berichtete, öffneten sie an ihrer Tür. Und das am Jom Kippur. Sie sahen die beiden Musiker vor sich stehen. „Dann fingen sie mit diesem Zeug der Zeugen Jehovas an“, erinnerte sich ein Familienmitglied. „Ich sagte: ‚Wissen Sie was? Sie sind in einen jüdischen Haushalt gekommen. Und das interessiert mich nicht.‘ [Prince] sagt: ‚Darf ich bitte zu Ende reden?’“

Prince veröffentlicht Album als Gratisbeilage in Boulevardzeitung (2007)

Nach so viel Reibung zwischen Prince und der Musikindustrie schien sich die Lage in den Achtzigern etwas zu beruhigen. Der Streit flammte 2007 erneut auf, als die britische Boulevardzeitung The Daily Mail bekannt gab, dass sie mit Prince zusammenarbeiten würde. Um eine CD seines neuen Albums Planet Earth zusammen mit der Zeitung an zwei Millionen Leser zu verschenken.

Noch seltsamer: Die CD-Verteilung sollte fast einen Monat vor dem offiziellen Veröffentlichungsdatum des Albums stattfinden. In dem von der Mail veröffentlichten Werbeartikel zu dieser Aktion erklärt Prince, er habe diesen Schritt unternommen, um „meine Musik und meine Botschaft an so viele Menschen wie möglich zu verbreiten. Das ist Direktmarketing, was beweist, dass ich nicht im Spekulationsgeschäft der Musikindustrie sein muss, die gerade turbulente Zeiten durchlebt.“ Diese Turbulenzen griffen auf Princes Label Columbia über. Das nicht über die Werbegeschenke informiert worden war. Und sich daraufhin rächte, indem es die Veröffentlichung von Planet Earth im Vereinigten Königreich stoppte.

Prince wird philosophisch mit einem Stalker (2008)

Wie Prince in einem New Yorker Profil aus dem Jahr 2008 sagte, entschied er sich, eine andere Methode zur Entschärfung einer Stalker-Situation auszuprobieren, als eine einstweilige Verfügung zu erwirken. „Da war diese Frau. Sie kam immer zum Paisley Park. Und saß einfach draußen auf der Schaukel“, erinnerte er sich. „Also ging ich eines Tages dorthin. Ich sagte: ‚Hey, alle meine Freunde da drin sagen, dass du ein Stalker bist. Und dass ich die Polizei rufen sollte. Aber das will ich nicht. Also sag mir doch, was du willst. Warum bist du hier? Wie soll das hier enden?‘

Und darauf hatte sie keine wirkliche Antwort. Letztendlich wollte sie nur gesehen werden, dass ich sie anschaue. Und dann ging sie. Sie kam nicht wieder.“ Man sollte bedenken, dass er einmal dem NME sagte: „Menschen faszinieren mich. Sie sind erstaunlich! Das Leben fasziniert mich! Und mein eigenes Leben fasziniert mich genauso wenig wie das von jemand anderem.“ Am Ende scheint Princes philosophische Herangehensweise an diesen speziellen Stalker den Zweck erfüllt zu haben.

Prince erklärt Internet für „komplett vorbei“ (2010)

Es lässt sich nicht leugnen, dass Prince in fast allen Bereichen ein Visionär war. Außer im Internet. Als Pionier im Songwriting, in der Musikaufnahme, in der Mode und in der Performance hat er den Cyberspace nie ganz verstanden. Im Jahr 2010, nach vielen gescheiterten Versuchen, sich in den sozialen Medien zu engagieren, sagte er The Mirror: „Das Internet ist völlig überholt. Das Internet ist wie MTV. Früher war MTV angesagt und plötzlich war es veraltet. Außerdem sind all diese Computer und digitalen Geräte nicht gut. Sie füllen deinen Kopf nur mit Zahlen. Und das kann nicht gut für dich sein.“

Princes Rückzug aus dem wenigen Online-Leben, das er überhaupt hatte, führte auch zu einem Mangel an Streaming-Musik. Dank seines Exklusivvertrags mit Jay Zs Tidal, das nur mit einem Abonnement genutzt werden kann. Glücklicherweise war Princes mangelnde Internet-Affinität nur ein weiterer Grund, ihn zu lieben.