Slayer kündigen völlig überraschend zwei Comeback-Konzerte an

Völlig überraschend melden sich die kalifornischen Thrash-Metal-Titaten von Slayer zurück – und kündigen für September 2024 zwei Reunion-Shows in den USA an.

„It gets you when you least expect it“ lautet der Titel des Videos, das die Band auf ihren sozialen Netzwerken veröffentlichte – ein Zitat von Tom Araya, das im Video auch im Original zu hören ist.

Ihre erste angekündigte Reunion-Show spielen Slayer auf dem Riot Fest in Chicago, das vom 20. bis zum 22. September 2024 stattfindet. Auf der Website der Band wird der 20.9. genannt, im Video allerdings der 22.9. 2024.

Am 27. September spielt die Band dann auf dem Louder Than Life in Louisville, Kentucky. Ob es sich dabei um eine längerfristige Reunion handelt und weitere Termine oder vielleicht sogar neue Musik folgen werden, ist nicht bekannt.

Ebenso wenig bestätigt ist die Reunion-Besetzung der Band. Es ist davon auszugehen, dass es sich um das letzte Line-up der Band (also Tom Araya, Kerry King, Gary Holt und Paul Bostaph handelt). Dafür spricht, dass Gary Holt das Band-Posting auf seiner Instagram-Seite teilte und zumindest Kerry King über Ex-Drummer Dave Lombardo wenig Gutes zu sagen hat.

Statement von Tom Araya

„Nichts ist damit vergleichbar mit den 90 Minuten, wenn wir auf der Bühne live spielen und diese intensive Energie mit den Fans teilen. Und um ehrlich zu sein, wir haben das vermisst“, zitieren mehrere US-amerikanische Medien Slayer-Sänger Tom Araya – dessen Tourmüdigkeit der Grund dafür gewesen sein soll, dass die Band sich vor rund fünf Jahren aufgelöst hatte.

Kerry King erklärte vor Kurzem, eine Reunion sei unrealistisch

Überraschend ist der Zeitpunkt der Bekanntgabe auch deswegen, weil Gitarrist Kerry King vor wenigen Wochen noch gegenüber dem US-amerikanischen ROLLING STONE erklärt hatte, dass er glaube, dass es zu keiner Reunion kommen werde. King verlautbarte erst vor Kurzem seine neue, nach ihm benannte Band, der nicht nur Slayer-Drummer Paul Bostaph angehört, sondern die laut King auch eindeutig nach Slayer klingen soll. Das Kerry-King-Debütalbum „From Hell I Rise“ soll am 17. Mai 2024 erscheinen.