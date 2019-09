Galaktische Ehre: Am Donnerstag (22. August) wurde der „Rolling Stones Rock“ eingeweiht. Das erfreut sogar Robert Downey Jr.

Die Rolling Stones machen sich auf in höhere Gefilde. Die „No Filter“-Tour der Band macht in diesen Tagen Halt in Pasadena. Dort hat ihnen das Team hinter dem InSight Lander der Nasa ein besonderes Geschenk gemacht: Ein Stein auf dem Mars heißt jetzt „Rolling Stones Rock“. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts und Ronnie Wood waren natürlich begeistert, davon zu hören. „Dies ist sicherlich ein Meilenstein in unserer langen und ereignisreichen Geschichte“, ließen die Briten mitteilen. „Ein riesiges Dankeschön an alle bei NASA für die Verwirklichung.“ Rolling Stones in Pasadena Der Stein ist etwas grösser als ein Golfball und wurde…