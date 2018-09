Die Ärzte live 2019: 10 Konzerte – Ticketvorverkauf beginnt

60.000 Fans schnappten sich in kürzester Zeit die limitierten Frühbucherkontingentes für die vom 07. bis 09. Juni 2019 stattfindenden Zwilingsfestivals. Neue Headliner gibt es auch - und die haben es in sich.

Die Ärzte werden 2019 in Deutschland nur insgesamt zweimal auftreten, am Nürburgring bei Rock am Ring und in Nürnberg bei Rock im Park. Diese Nachricht versetzte viele Festival-Fans und Anhänger der Band in Begeisterung - weswegen bereits 60.000 Eintrittskarten für die beiden Musik-Events unter die Menschen gebracht wurden. Damit ist der komplette Block, der mit der ersten Preisstufe in den Handel kam, ausverkauft. Ab sofort gelten dann die etwas teureren Preise für die Festivals. Konkret heißt das: Weekend Festival Ticket bei Rock am Ring: 169,00 Euro inkl. VVK-Gebühr. Der Festpreis für ein Camping- und Parking Ticket (General Camping) beträgt am…