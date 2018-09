„Finden wir kacke“: So lustig starten Die Ärzte in den Tour-Vorverkauf 2019

Zwar spielen Die Ärzte lediglich zwei deutsche Festivalshows im kommenden Jahr. Wer die „Miles & More“-Tour trotzdem erleben möchte, könnte dies mit einer Reise ins Ausland verbinden.

Zwei exklusive Shows bei Rock am Ring und Rock im Park – das sind und bleiben die Live-Pläne der Ärzte für kommendes Jahr in Deutschland. Im Mai 2019 wird das Trio jedoch ausführlich das europäische Ausland bereisen. Beginnend mit einem Gig im recht kleinen Warschauer Club Proxima, spielen Bela B, Farin Urlaub und Rod González unter anderem in Prag, Ljubljana, Mailand und final in Brüssel. Unmittelbar auf die Tour folgen die beiden Festivalauftritte in Deutschland. Der Verkauf der Tickets startet „nach und nach im Verlauf des Vormittags am Freitag, 21. September 2018“, heißt es auf der offiziellen Webseite. Die Kartenpreise…