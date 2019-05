So Einiges möchte an diesem Abend verdrängt werden: Die Tatsache, dass man BelaFarinRod und ihren dreistündigen Nonsense-Marathon seit den Ärztivals im Jahr 2013 nicht mehr erleben durfte. Dass sie ihren Fans gerade Angst mit einem möglichen bevorstehenden Abschied machten und ihnen damit letztlich vielleicht auch das eigene Erwachsenwerden nahe legen. Und auch diese Sache mit der zu befürchtenden Vergreisung fliegt im Mini-Konzertsaal im slowenischen Ljubljana herum, als die Ärzte sich zum herrlich schief trompeteten „Also sprach Zarathustra“ auf die Bühne bewegen. Gleich zwei gute Ratschläge zu Beginn: Heute bitte, bitte kein Crowdsurfen und wer Belas Anblick nicht erträgt: „Dafür gibt es Augenlider!“

„Rückkehr“ und Punk-Momente von „5, 6, 7, 8 Bullenstaat“

Weiterlesen „Rückkehr“: Die Ärzte feiern sich mit neuem Song vor allem selbst Für die mehrheitlich natürlich deutschen Fans liefern Die Ärzte gleich zu Beginn ein paar Liebhaber-Punk-Perlen, die es lange nicht zu hören gab: Insbesondere das bereits beim Konzert in Zagreb angestoßene musikalische Auseinanderpflücken von „Punkbabies“ schlüsselt die Komplexität von “Ficken, ficken, ficken – gegen das System“ auf. Bei dieser Analyse kann so mancher noch was über Musik lernen:

Unsinn, Verspieler und La-Ola-Mitmach-Spaß

Wie immer gilt aber bei Die Ärzte: Perfektion ist was für Anfänger. Nicht anders verhält sich das mit dem Niveau, wenn Intros zum Spaß am Schwachsinn auf einem Bein gespielt werden, das Machtverhältnis zwischen Hintertieren und Menschen mit Hintertüren geklärt wird und man sich eingestehen muss: „Es wäre Altherrenhumor, wenn wir diese Witze nicht schon seit 40 Jahren machen würden.“ Heute haben Songs wie „Omaboy“ eine neue Qualität erreicht – Bela, selbst schon 56, kann welkenden Schenkeln, die sich in Stützstrumpfhosen pressen, offenbar inzwischen noch mehr abgewinnen als im Jahr 1993.

#StracheGate

Dass rechte Gesinnung das Letzte ist und insbesondere der absurde #StracheGate die Band momentan beschäftigt, muss auf einem Ärzte-Konzert natürlich Erwähnung finden. „Ich widme das folgende Lied der desolaten Regierung Österreichs.“ Bevor „Ist das alles“ anklingt, antwortet das Publikum lauthals mit einer Runde „Alerta, Alerta, Antifascista. Und zur Zugabe? Da folgen nützliche Updates von Bela in der Ibiza-Affäre: „Jetzt wurde Strache auch noch von seiner Frau verlassen!“

„Danke fürs beim Altern zusehen“

Am Ende des Abends weicht zumindest die Sorge ums Erwachsenwerden: Wenn Die Ärzte mit 50+ zeigen können, dass Alter eben doch nur eine Zahl und keine Lebenseinstellung ist, kann eigentlich alles so bleiben, wie es ist. Nur beim Wortschatz kann man ja vielleicht kleine Anpassungen vornehmen – Kopulieren klingt doch auch viel schöner als ficken.

Die Ärzte am 21. Mai live in Ljubljana, Slowenien – die Setlist:

Portsmouth Sinfonia – Also sprach Zarathustra

Rückkehr

Bravopunks

Wie es geht

Lied vom Scheitern

Wir sind die Besten

2000 Mädchen

Ignorama

Ein Mann

Punkbabies (mit Song-Analyse)

B.S.L.

Perfekt

Lady (angespielt)

1/2 Lovesong

Sohn der Leere

Anti-Zombie

Tittenmaus (auf Wunsch des Publikums; Farin am Schlagzeug)

Der Graf

Himmelblau

Deine Schuld

Außerirdische

Fiasko

Angeber

Omaboy

Dein Vampyr

Klaus, Peter, Willi und Petra

Abschied (mit vorherigen Schlagersongs)

Heulerei

Revolution ’94 / Kopfüber in die Hölle

Schunder-Song

Ist das alles?

Zugabe 1:

Blumen

Westerland

Zu spät

Zugabe 2:

Schrei nach Liebe

Unrockbar

Junge

Zugabe 3:

Rettet die Wale

Dauerwelle vs. Minipli