Die Ärzte: Neue Single „Noise“ – Musikvideo hier sehen

Die Ärzte haben ihre neue Single „Noise“ vom anstehenden Album „Dunkel“ veröffentlicht. Auch ein Video gibt es bereits – und das zeigt eine besonders Corona-konforme Form der Live-Unterhaltung.

Im Video, das visuell an „Ich am Strand“ anknüpft, gibt Bjarne Mädel den abgeklärten Security für die drei Musiker, die vor drei getrennten Garagen spielen. Vor ihnen lediglich ein Fan, der dafür aber das volle Programm genießen kann. Die junge Frau fällt am Ende des Songs erschöpft in die Arme des Sicherheitspersonals und das fragt: „Und, soll ich den Nächsten holen?“ – denn draußen warten noch Tausende andere Fans auf ihre Einzelvorstellung von Die Ärzte.

Gute Laune allenthalben, Aufbruchsstimmung und der hochverdichtete Esprit der Besten Band der Welt in knapp dreieinhalb Minuten. So geht’s doch auch. Was allerdings eine gute Band wirklich ausmacht, erklären mit „Auserzählt“ und „Dobly“ außerdem zwei (Besserfans aufgemerkt!) „echte B-Seiten“, also: Die einen sagen so, der andere so … Es wird jedenfalls wieder Zeit für Die Ärzte – jetzt auch mit Fax und Yeah, Yeah, Yeah.

„Noise“ von Die Ärzte erscheint heute, am 10. September 2021, als 7″-Vinyl in Kastentasche mit Downloadcode, als Download, im Streaming und per Video. Es ist die erste Single-Auskopplung aus dem am 24. September 2021 erscheinenden Album „Dunkel“.

Tracklist von „Noise“:

Seite A:

1. „Noise“

Seite B:

1. „Auserzählt“

2. „Dobly“

Die Oktober-Ausgabe des MUSIKEXPRESS erscheint mit einer weltexklusiven – mit einem von der Besten Band der Welt neu eingespielten Song.

Empfehlung der Redaktion #impfenschützt: Die Ärzte initiieren Impfkampagne

Auf ihr ist der Song „Abends Billy“ in einer von der Band exklusiv neu eingespielten, natürlich bisher unveröffentlichten Rockabilly-Version ihres Hits „Morgens Pauken“.

Das Sammlerstück erscheint als Picture Flexi Disc mit einem von der Band höchstpersönlich gestalteten Artwork.

Die hübsche Schallfolie ist nicht im Tonträgerhandel erhältlich, sondern nur mit dem neuen MUSIKEXPRESS 10/21 (ab dem 16. September im Handel).

Hier vorbestellen: musikexpress.de/aerzte

Zusätzlich im Heft findet sich ein XL-Interview mit den Ärzten. Weitere Themen: