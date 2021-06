Die Ärzte: Das neue Album heißt „Dunkel“ – aktuelle Infos und Artwork

Ist das Sommeralbum „Reveal“ faszinierender als „Automatic For The People“? Vielleicht nicht. Aber es kommt überraschend nah heran.

Langsam hebt das Flugzeug an, bis "The Lifting" schließlich beginnt. Wohin es diesmal geht? Bei R.E.M. kann man ja nie sicher sein. "The weather's fine, the sky is blue", schwärmt Michael Stipe und gibt die Richtung vor: Sonne. Strand. Glückliche Menschen. R.E.M. und ein Sommer-Album? Das Unfassbare ist geschehen. Eine Band, die so viele Soundtracks für den Herbst geliefert hat, macht sich auf in den Süden. Es wundert einen nicht mehr viel bei diesem Trio, aber das dann doch. "Reveal" ist eine Abfolge leichter, sanft schwingender Songs - nicht ohne Melancholie, natürlich nicht, aber fast schmerzfrei. Es ist das erste…