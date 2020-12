Die Alben des Jahres 2020: Robert Rotifer

Die Songzeilen entstanden nach einem Besuch bei Woody Guthrie. In einem Brief verrät Bob Dylan zudem, warum er seinen bürgerlichen Namen Robert Zimmerman ablegte.

Nur echt mit Nobelpreisträger-Zertifikat: Einige bislang unbekannte Lyrics von Bob Dylan, die nicht zu Songs wurden, wurden am vergangenen Donnerstag (19. November) zusammen mit anderen Dokumenten versteigert. Darunter befanden sich auch Gedanken des Sängers über Antisemitismus. Das Auktionshaus R.R. Auction erlöste mit dem verschollenen Schatz 495.000 US-Dollar. Das Konvolut und einige andere Gegenstände, die unter den Hammer kamen, befand sich im Privatbesitz des verstorbenen Bluesmusikers Tony Glover, eines langjährigen Freundes des Songwriters. Ein Großteil der angebotenen Sammelstücke, die einzeln versteigert wurden, ging nur an einen Bieter. Bob Dylan schrieb „Lay Lady Lay“ für Barbra Streisand Zu den genannten Dokumenten gehören…