Die Alben des Jahres 2020: Naomi Webster-Grundl

Nur fünf Monate nach der Veröffentlichung ihres Überraschungsalbums „Folklore“ ist der Nachfolger „Evermore“ erschienen. Mit dabei: The National, Bon Iver und Haim.

Was für ein tröstlicher Abschluss für ein oft trauriges, nervenaufreibendes Jahr: US-Popstar Taylor Swift hat am Freitag überraschend ihr neuntes Studioalbum veröffentlicht – nur fünf Monate nach ihrem jüngsten Werk, „Folklore“. Die Platte mit dem Titel „Evermore“ bezeichnete sie als „Schwesteralbum von Folklore“. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Taylor Swift (@taylorswift) „Um es einfach zu sagen, wir konnten einfach nicht aufhören, Songs zu schreiben“, schrieb Swift zu dem Album. „Um es poetischer auszudrücken: Es fühlt sich an, als stünden wir am Rande des Folklorewaldes und hätten die Wahl: Umzukehren und zurückzugehen oder…