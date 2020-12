Die Alben des Jahres 2020: Marc Vetter

Es ist einer der größten Musikdeals, den es je gegeben hat. Universal verfügt nun über 600-Song-Urheberrechte des legendären Musikers.

Die Universal Music Publishing Group gab am heutigen Montag (07. Dezember 2020) bekannt, dass es den legendären Songkatalog von Bob Dylan gekauft hat. Der Musiker ist somit nicht mehr im Besitz seiner Lieder und hat mehr als 600-Song-Urheberrechte an Universal verkauft, darunter „Blowin 'In The Wind“, „The Times They Are Are A-Changin'“, „Like A Rolling Stone“ sowie „Make You Feel My Love“. Jody Gerson, CEO der Universal Music Publishing Group, sagte über den jüngsten Deal: „Wir freuen uns darauf, mit Bob und dem Team zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass seine Kunst weiterhin Generationen von Fans, Aufnahmekünstlern und Songwritern auf der ganzen…