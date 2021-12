Die Broilers im kostenlosen Weihnachts-Livestream

Foto: Redferns via Getty Images, Marco Prosch. All rights reserved.

Die Broilers beim Highfield Music Festival am 18. August 2012 in Grossposna in der Nähe von Leipzig. (Foto: Marco Prosch/Redferns via Getty Images)

Am heutigen Montag (20. Dezember) kommen die Broilers in unsere Wohnzimmer: ein Weihnachtskonzert mit der deutschen Punkband, präsentiert von Telekom und Magenta Musik. Der Auftritt wird im Zuge der „Santa’s Social Club“-Tour stattfinden. Gespielt werden Rock’n’Roll-Interpretationen von Weihnachtsklassikern aus dem neuen Broilers-Album „Santa Claus“. Das Konzert ist ab 20 Uhr kostenlos auf magenta-musik-360.de oder bei MagentaTV zu sehen. In der Mediathek von MagentaTV und bei MagentaMusik 360 steht das Konzert im Anschluss zusätzlich auf Abruf zur Verfügung.

„Wir sind happy, dass wir die Möglichkeit haben, den Fans so kurz vorm Fest in einer für viele nicht ganz einfachen Zeit noch ein kleines Geschenk zu machen. Schnappt Euch Eure Lieblingsmenschen, etwas Gutes zu trinken und wickelt Euch in Lametta ein: Wir eröffnen Euren kleinen privaten Santa‘s Social Club!“, so die Broilers. Ab 20 Uhr kostenlos auf magenta-musik-360.de oder bei MagentaTV

Empfehlung der Redaktion Broilers feuern in neuem Video gegen AfD und Alice Weidel

Die Broilers zählen mit drei Nummer-eins-Alben in Folge zu den erfolgreichsten Bands im deutschsprachigen Raum. Mit „Santa Claus“ ist nun ihr erstes Weihnachts-Album entstanden. Darauf vertreten sind unter anderem Neuinterpretationen von Chris Reas „Driving Home For Christmas“ oder „Merry Christmas (I don’t want to fight tonight“) von den Ramones. Mit „Grauer Schnee“ ist auch ein eigener Weihnachtssong der Broilers dabei.