Broilers feiern Tourabschluss in Hannover: Wetter, Anfahrt, Parken, Tickets

Die Broilers beenden am heutigen Freitag (1. September) ihre Tour in Hannover vor rund 20.000 Fans. Ganz wichtig zu wissen: Von einer Anreise mit dem PKW wird dringend abgeraten. Hier alle Informationen rund um den Auftritt und die Anfahrt.

Tickets

Für das Tourfinale in Hannover sind noch Tickets verfügbar. Auf Eventim gibt es in der „Kategorie 1: Freie Platzwahl“ aktuell noch Karten für knapp 65 Euro.

Ticket-Hinterlegungen sind am Box Office Ost möglich. Hinweis der Veranstalter zur Kaufkarten-Hinterlegungsfunktion:

Abholung möglich am Veranstaltungstag ab 17:00 Uhr am Box Office Ost

Abholcode, Auftrags-Nr. und Personalausweis bei Abholung bereithalten

Einlass und Zeiten

Einlass in der EXPO Plaza in 30539 Hannover ist um 17:30 Uhr. Um 19:30 Uhr treten Sondaschule auf, um 20:45 Uhr die Broiler. Um 23:00 Uhr ist Ende.

Um den Einlass zu beschleunigen, wird darum gebeten, folgende Dinge zuhause zu lassen:

Große Taschen wie Rucksäcke, Shopper-Taschen, Reisetaschen, Koffer, Körbe und Kühltaschen

Glas- und PET-Flaschen

Tetra-Paks über 0,5 Liter

professionelle Kameras mit Wechsel- und/oder Zoomobjektiven und Videofunktion

Audio- und Videoaufnahmegeräte aller Art

Licht- und Videoausrüstungen

GoPro-Kameras

Selfie-Sticks

elektronische Geräte wie z.B. Tablets, Laptops, Powerbanks; Mobiltelefone ausgenommen

Essen und Getränke (beides ist im Stadion erhältlich)

Stühle, Hocker, Klappstühle

Waffen, Messer, Taser, Schlagstöcke, Pfefferspray, etc.

Glasbehälter

Taschenlampen, Schlüssel- & Geldbörsenketten, Leuchtstäbe, Laserpointer

Regenschirme

Helme

Anfahrt und wichtige Infos: Baustelle!

Laut der Veranstalterseite soll es am heutigen Freitag (1. September) zu einer kurzfristigen Sperrung der A37 kommen. Es wird daher „DRINGEND zur Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln“ geraten. Hierfür gut zu wissen: Die Eintrittskarte zum Konzert gilt „hannover-concerts“ zufolge ab drei Stunden vor Veranstaltungseinlass bis 5 Uhr des Folgetages als Fahrkarte für alle öffentlichen Verkehrsmittel (2. Wagenklasse) im gesamten GVH-Tarifgebiet (Zonen ABC).

Auf der Expo Plaza gibt es insgesamt vier Eingänge (Nord, Ost, Süd-Ost und Süd-West), die entsprechend ausgeschildert sind. Rollstuhlfahrer*innen sollten den Eingang Nord nutzen, da man von dort am schnellsten barrierefrei zum Rollstuhlpodest rechts von der Bühne gelangt. Grundsätzlich gilt es den Veranstaltern zufolge, ausreichend Zeit für eine frühzeitige Anreise einzuplanen.

ÖPNV

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass eine bis einschließlich 2024 errichtete Baustelle auf dem Messeschnellweg zwischen

AS Mittelfeld und Seelhorster Kreuz bei hohem Verkehrsaufkommen zu massiven Verkehrsbehinderungen führt. Zusätzlich wird es eine Vollsperrung auf der A37 geben. Die Besucher*innen werden daher DRINGEND gebeten, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Die Anreise kann mit der Deutschen Bahn sowie mit dem GVH geplant werden. In der Region stehen zudem P+R-Parkplätze für eine Weiterreise mit dem ÖPNV zur Verfügung.

Bauarbeiten:

Die Bauarbeiten finden im Vorfeld der Vollsperrung der A37 in Fahrtrichtung Celle von Freitag, 1.9. (20 Uhr), bis Montagfrüh, 4.9. (5 Uhr), zwischen Weidetorkreisel und dem AK Hannover-Kirchhorst statt. Im direkten Anschluss daran wird die Fahrspur in Richtung Celle bis voraussichtlich 19.1.2024 auf die Gegenfahrbahn gelegt. In dieser Zeit stehen in Richtung Celle eine und in Richtung Hannover zwei Fahrspuren zur Verfügung. Die B6 (Messeschnellweg) wird ab dem Weidetorkreisel gesperrt sein. Wenn es möglich ist, sollten abreisende Konzertbesucher*innen am Kreuz Seelhorst auf die B65 bis zur Anschlussstelle Anderten/ A7 fahren.

Unsere RS-Talk vor dem Auftritt der Broilers in der Wuhlheide von August 2022:

Support

Als Support-Act tritt Sondaschule, eine 1999 gegründete Ska-Punk-Band aus Oberhausen und Mülheim an der Ruhr auf.

Mehr über die Broilers

Im Mai 2022 startete diese anlässlich ihres Albums „Puro Amor“. Nicht zum ersten Mal füllen Sammy Amara, Ronald Hübner, Andreas Brügge, Ines Maybaum und Christian Kubczak Hallen: Mehr als 250.000 Menschen kauften sich ein Ticket für die Konzertreise durch den deutschsprachigen Raum. In Essen kamen über 25.000 ins Stadion, in Berlin sahen über 30.0000 Fans die Band bei ihren Auftritten in der Waldbühne. Zusätzlich konnten die Broilers bei Festivalauftritten wie auf dem Rock am Ring, Rock im Park, Wacken, Deichbrand, Nova-Rock, Highfield auftreten.

Nach einer kurzen Pause spielt die Band am 22. und 23. Dezember diesen Jahres noch in ihrer Heimatstadt Düsseldorf. Unter dem Motto „Santa‘s Action Club“ geben sie zwei Weihnachtskonzerte in der Mitsubishi-Electric-Halle. Die 15.000 Tickets für diese beiden Abende sind ebenfalls in Rekordzeit vergriffen gewesen.