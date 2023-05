„Die eigentliche Show fühlte sich skurril an“ – Mike Rutherford erzählt von Genesis und seiner jetzigen Tour

HENLEY-ON-THAMES, ENGLAND - AUGUST 16: Mike Rutherford of Mike and the Mechanics performs on stage at Rewind South 80s Music Festival at Temple Island Meadows on August 16, 2014 in Henley-on-Thames, United Kingdom. (Photo by Rob Ball/Redferns via Getty Images)

In einem Interview hat Genesis-Gitarrist Mike Rutherford von seinen Gefühlen beim letzten Genesis-Konzert am 26. März 2022 berichtet. Die Show, die wegen der Covid-19 Pandemie fast nicht stattgefunden hätte, fand in der ausverkauften O2-Halle in London statt. Rutherford erzählt: „Es war schön, als danach alle, einschließlich Peter [Gabriel, Ex-Mitglied] und Richard McPhail [Tourmanager aus den Siebzigern], zusammen in der Garderobe waren. Abgesehen davon haben wir den Backstage-Bereich abgesperrt“, wie „Loudersound“ berichtet.

Empfehlung der Redaktion Genesis: Mike Rutherford erinnert sich an das emotionale Abschiedskonzert

Die eigentliche Show beschreibt Rutherford dennoch als „skurril“ und sagte weiter: „Mir ging es einigermaßen gut, bis ich auf meiner Setlist sah, dass nur noch vier Songs übrig waren. Das in gedruckter Form zu sehen, machte mich emotional, aber nachdem wir alle Probleme mit Covid überwunden hatten, fühlte es sich sehr gut an, die Dinge zu Ende zu bringen“.

Im großen und ganzen sei die Abschiedstournee eine schöne Erfahrung für alle gewesen, vor allem weil Genesis Menschen auf der ganzen Welt etwas bedeuten, erzählt Rutherford: „Wir haben zum Beispiel ein paar Shows in Amerika gespielt, in einer Stadt, in der wir seit dreißig Jahren nicht mehr aufgetreten sind, und beide Abende waren ausverkauft. Das beweist, welch schöne Reichweite Genesis hatte. Es war etwas traurig, aber ich habe unsere letzte Tournee sehr genossen. Es ist immer eine Freude, mit Phil und Tony auf der Bühne zu stehen.“

Doch Mike Rutherfords Live-Karriere ist mit Genesis nicht zum Schluss gekommen, ganz im Gegenteil. Während einer Genesis-Pause in 1985 gründete Rutherford die Band Mike + The Mechanics mit der er gerade in Großbritannien auf Tour ist. Zwar hat die Band ihre eigenen Hits, wie „The Living Years“ oder „All I Need Is A Miracle“, doch werden sie auch einige Genesis-Songs spielen, die nicht auf der Abschiedstournee zu hören waren. Dazu kommt noch, dass der eigentliche Schlagzeuger Gary Wallis wegen Gesundheitskomplikationen von Nic Collins, dem Sohn von Phil Collins, ersetzt wird – wie schon live bei Genesis.

Tickets für die 34-Act-Tour findet man auf ihrer Website.